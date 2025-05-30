Este viernes 30 de mayo se llevó a cabo la etapa 19 del Giro de Italia 2025, torneo en el cual está compitiendo el ciclista mexicano Isaac del Toro y el cual, está a tan solo un par de carreras de terminar con la posibilidad de que el deportista Azteca, se corone dentro del campeonato internacional.

Con el paso de las carreras, del Toro se fue colocando como uno de los favoritos para ganar el Giro de Italia incluso por arriba de Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano y campeón olímpico que llegó con la etiqueta de favorito.

Sin embargo y con tan solo dos carreras por delante, Isaac del Toro se coloca como el firme candidato a ganar este torneo de ciclismo internacional, el cual es considerado como uno de los más importantes en esta rama del deporte.

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¿En qué posición está Isaac del Toro en el Giro de Italia 2025?

Dentro de la etapa 19 del Giro de Italia que se llevó a cabo en el circuito Biella-Champoluc, Isaac del Toroterminó en la segunda posición únicamente por debajo del francés Nicolas Prodhomme, sin embargo esto le sirvió al mexicano para afianzarse en la cima de la clasificación general del torneo.

El podio de la etapa 19 del Giro de Italia 2025 lo terminó de conformar el ecuatoriano Richard Carapaz, el cual es el perseguidor más cercano del ciclista mexicano de cara al cierre de la competencia internacional.

Clasificación del Giro de Italia 2025 al momento

Con el resultado de la etapa 19 del Giro de Italia,Isaac del Toro logró mantener la primera posición de la clasificación, además de que puso más ventaja sobre Carapaz de cara al final del torneo.

Isaac del Toro con tiempo general de 73:47:59 Richard Carapaz con tiempo general +0:43 Simon Yates con tiempo general de +1:21 Derek Gee con tiempo general de +2:32 Damiano Caruso con tiempo general de +3:36

¿Cuándo termina el Giro de Italia 2025?

Vale la pena mencionar que el Giro de Italia termina el próximo domingo 1 de junio con la etapa 21 en Roma, ciudad en la cual el mexicano Isaac del Toro se podría consagrar como el campeón de esta edición del torneo de ciclismo a nivel internacional.

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