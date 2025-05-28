El mexicano Isaac del Torosigue haciendo historia en el Giro de Italia, competencia internacional considerada de las más importantes en la disciplina, pues este mismo miércoles 18 de mayo el ciclista azteca consiguió ganar la etapa 17 del campeonato del 2025.

Fue en la región de Bormio que el ciclista mexicano consiguió ganar una etapa más del Giro de Italia 2025, lo cual también lo colocó por arriba del francés Romain Bardet que se quedó con la segunda posición, así como del vigente campeón olímpico, Richard Carapaz que logró el tercer puesto.

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¿Cuántas etapas del Giro de Italia ha ganado Isaac del Toro?

Es importante mencionar que la etapa de Bormio es la primera que gana el mexicano Isaac del Toro, sin embargo, en la etapa 13 consiguió la tercera posición solo por debajo de Mads Pedersen de Dinamarca y de Wout van Aert de Alemania.

El ciclista mexicanode tan solo 21 años, también puede presumir haber conseguido un tres veces el segundo lugar en las etapas 11, la 9 y la 7, motivos por los cuales se mantiene en lo más alto de la clasificación del campeonato de ciclismo.

¿Cómo va Isaac del Toro en la clasificación del Giro de Italia 2025?

Con la victoria de Isaac del Toro en la etapa 17 del Giro de Italia, el ciclista mexicanoha logrado liderar la clasificación de la competencia internacional por un total de 9 circuitos consecutivos, lo cual lo coloca como uno de los favoritos para quedarse con el primer lugar del torneo.

Tras la victoria en Bormio, Isaac del Toro sigue ampliando su ventaja sobre el ecuatoriano y vigente campeón olímpico, Richard Carapaz, el cual en la etapa 17 no logró alcanzar al mexicano a pesar de los circuitos en los que se compitió.

Los primeros 5 lugares de la clasificación del Giro de Italia marchan de la siguiente manera:

Isaac del Toro (UAD): 65:30:34

Richard Carapaz (EFE): +0:41

Simon Yates (TVL): +0:51

Derek Gee (IPT): +1:57

Damiano Caruso (TBV): +3:06

¿Qué es y cómo se compite en el Giro de Italia?

Vale la pena mencionar que el Giro de Italia es una de las competencias de ciclismo más importantes a nivel internacional, pues en ésta los ciclistas deben completar un total de 21 etapas en las que se van sumando los tiempos conseguidos entre cada una de ellas.

Cada una de las etapas cuenta con su grado de dificultad, pues en muchas de éstas hay pendientes muy empinadas que deben completar los atletas, mientras que en otras tantas el trayecto es lineal.

Con la victoria de Isaac del Toro en la etapa 17, el ciclista mexicano está a solo 4 carreras de poder conseguir el campeonato del Giro de Italia 2025, lo cual sería un evento histórico para nuestro país.

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