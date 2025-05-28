El mexicano Isaac del Toro ha sorprendido al mundo del ciclismo y del deprote en general por su destacada actuación en el Giro de Italia. Luego de 17 etapas se mantiene como líder de la competencia y la recta final se podrá disfrutar a través de la señal de TV Azteca Deportes.

Sí, los últimos días del Giro de Italia, en donde se decidirá al campeón de la competencia, se podrán ver desde cualquier dispositivo, a través del sitio oficial de Azteca Deportes, de la APP de TV Azteca y del canal oficial de Youtube de Azteca Deportes.

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Fecha y hora de las últimas etapas del Giro de Italia con Isaac del Toro

Así es, ahora todo el público mexicano podrá seguir completamente en vivo el esfuerzo de Isaac del Toro por la señal de TV Azteca y aquí te dejamos los días y horarios de las competencias:

Jueves 29 de mayo / 5:50 am

Viernes 30 de mayo / 4:20 am

Sábado 31 de mayo/ 2:45 am

Domingo 1 de junio / 7:05 am (gran final)

La etapa 19 será el viernes 30, donde los ciclistas irán a los Alpes y realizarán un recorrido de 166 kilómetros entre Biella y Champoluc, donde tendrán que enfrentar puntos de montaña.

La etapa 20 será el sábado 31 y ese día se podría decidir al ganador del Giro de Italia, en un recorrido de 203 kilómetros donde tienen que pasar por el Colle delle Finestre, una subida con tramos de tierra y pendientes muy inclinadas.

Por último, el domingo 1 de junio, en la etapa 21 de la carrera, conoceremos al ganador del Giro de Italia, en un recorrido urbano en Roma.

Logro histórico de Isaac del Toro en el Giro de Italia

Sin importar si el mexicano logra ganar o no el domingo, el hecho de que haya conseguido el liderato del Giro de Italia durante varias etapas ya es más que histórico, pues ningún mexicano lo había conseguido.

Por si fuera poco, con 21 años, también ha roto el récord del ciclista más joven en mantener el liderato por 9 rondas consecutivas.

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