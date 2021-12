‘Spiderman: No Way Home': Cuándo se estrena en streaming y dónde

Spiderman: No Way Home se convirtió en una de las películas más esperadas y aclamadas por los fans este año y HBO Max confirmó cuándo llegará la nueva cinta del arácnido a su plataforma de streaming, así como otros de los films más esperados durante 2021.

Pese a que Disney Plus tiene su propia plataforma de películas en la cual suben todo el contenido de Marvel, Spiderman: No Way Home, al igual que otras películas, llegaría a distintas apps de series y películas .

La razón es que aún pertenece un porcentaje a Sony y otro a Disney. Entonces, existe la posibilidad de que la nueva cinta de Tom Holland sea realidad durante los primeros meses del siguiente año.

Por qué ve Spiderman: No Way Home

Si aún no estás convencido de que Spiderman: No Way Home sea una buena película, estas son algunas de las razones por las cuales vale la pena ir al cine a ver la nueva cinta que ha llamado la atención a nivel mundial.

Según datos de Rotten Tomatoes, el portal de críticas de internet más influyente, la aceptación por parte de los expertos se mantiene con un puntaje de 95 por ciento, mientras que los fans le han otorgado un 99 por ciento de calificación.

En los primeros días la cinta ya recaudó más de 50 millones de dólares y se espera que sea la cinta más taquillera este 2021 y del Universo Cinematográfico de Marvel post pandemia.

La nueva entrega de Spiderman se estrenó el pasado 15 de diciembre y muestra el multiverso que se confirmó desde hace unos meses por los productores durante los tráilers en los que se ven distintos villanos de entregas pasadas.

(Spoiler Alert )

Si no has visto Spiderman: No Way Home, te pierdes una gran oportunidad de volver a ver actores que durante la infancia de muchos vimos en la pantalla grande, pues cuenta con un enorme set de actores.

Spider-Man: Sin Camino a Casa | Teaser Tráiler Oficial | Marvel Studios

Otro de los puntos importantes es que si eres un gran fan de Spiderman, la cinta se encuentra llena de referencias de las películas en las que Toby Maguire y Andrew Garfield interpretaron al arácnido.

Otros estrenos de HBO Max

HBO Max confirmó que otros estrenos que tendrá durante los primeros seis meses de 2022 son las siguientes cintas:



Matrix Resurrections

F9 last saga

Morbius

Venom: Carnage Liberado

Eternals

Black Widow

Aún no se ha confirmado cuándo serán estos estrenos y si los llegaremos realmente a ver tan pronto en la plataforma de streaming.

