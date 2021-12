Cómo evitar spoilers en línea de ‘Spiderman: No Way Home’

‘Spiderman: No Way Home’ ha llegado a las salas de cine mexicanas y con ello numerosos spoilers ya han salido a la luz en redes sociales. Si tú eres de los que no pudo conseguir boletos para las primeras funciones, entérate cómo puedes evitar los spoilers en línea y que te arruinen la experiencia.

Numerosos spoilers, tanto en video como en imágenes, no tardaron en salir en las redes en cuanto fue la premiere de ‘ Spiderman: No Way Home ’ el domingo pasado en Estados Unidos, lo que arruinó la sorpresa a varios fanáticos del arácnido que no tuvieron precaución.

Algunos optaron por cerrar por completo sus redes sociales para evitar ser sorprendidos. Si tú tampoco quieres ser spoileado, pero no quieres tomar una decisión tan radical, te compartimos cuatro formas de cómo evitar los spoilers en las principales redes sociales

Cuatro formas de evitar spoilers de ‘Spiderman: No Way Home’ en redes sociales

Twitter

En esta red social es donde más han circulado imágenes y videos de ‘Spiderman: No Way Home’, por lo que es un peligro navegar por la aplicación sin precaución alguna. No obstante, puedes evitar estas publicaciones aplicando estos ajustes:

Dirígete a ‘Privacidad y seguridad’ en el panel de ‘Configuración y Privacidad’.

Selecciona ‘Silenciar y bloquear’

En el apartado ‘Palabras silenciadas’ puedes escribir las palabras relacionadas con el estreno de ‘Spiderman: No Way Home’, tales como “Spiderman”, “spoilers”, “multiverso”, etc, lo que evitará que te expongas a publicaciones que contengan estas palabras.



Facebook

A pesar de no contar con una opción igual de avanzada que Twitter, en Facebook puedes evitar spoilers silenciando las páginas o amigos que sabes pueden arruinarte la película.

Selecciona el ícono de los tres puntos que aparece en las publicaciones del grupo, persona o cuenta que quieres bloquear.

Da clic en ‘ocultar por 30 días’. Esto evitará que las publicaciones de la página, grupo o contacto en cuestión aparezcan en tu inicio.



Youtube

Para la plataforma de videos más famosa de internet no existe una configuración en específico que evite la aparición de contenido indeseado. No obstante, puedes encontrar la solución en una app externa.



NewPipe, aplicación disponible en android, hará que en tus recomendaciones sólo aparezcan videos de los canales en los que estás suscrito. Asimismo, deberás dejar de seguir las cuentas que sabes puedan hacer spoilers.

SPIDER-MAN: NO WAY HOME - Official Trailer (HD)

Resto de internet

Para las demás redes sociales e internet en general, la extensión Spoiler protection 2.0, disponible en Google Chrome y Mozilla Firefox, así como en dispositivos iOS y Android, bloqueará todo tipo de contenido relacionado a ‘Spiderman: No Way Home’ o de cualquier contenido indeseado.

