Las veces que BTS ha visitado México y probable precio de los boletos para ver a la banda más famosa del K-pop

El ARMY en México irradia emoción luego de que BTS anunciara que nuestra tierra azteca está en la lista de su gira mundial 2026, pues los fans ya extrañaban a este famoso grupo de K-Pop, que se ha vuelto todo un símbolo mundial.

Y es que la Ciudad de México volverá a ser sede de la presentación que darán RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Junkook. En esta ocasión el Estadio GNP será el recinto que concentre a las y los fans de la agrupación.

¿Cuántas veces BTS ha visitado México?

No ha sido una o dos las veces que BTS ha pisado territorio mexicano, sino tres y en todas ellas ha dado lo máximo, logrando un aumento entre sus seguidores y amantes del K-Pop.

Este 2026, después de cumplir con el servicio militar obligatorio, BTS estará de regreso en México y sin duda se posicionará como el evento del año, debido a su importancia y magnitud.

¿En dónde se ha presentado BTS?

1- Musik bank (2014)

2- The red bullet tour (2015)

3- kcon Mexico (2017)

El Music BanK 2014 se llevó a cabo en la Arena Ciudad de México y congregó a grandes talentos del K-Pop , entre ellos EXO, BTS y B.A.P. Se trató de la primera visita de la agrupación, cuando apenas estaban comenzando su carrera artística y eran considerados "novatos".

¿Cuál será el precio de los boletos para BTS?

Todavía no se conocen los precios que tendrán los boletos en México, sin embargo, en Corea del Sur ya fueron revelados y para dicho país, el costo oscila entre los 2 mil 300 y los 3 mil 189 pesos. Las cantidades son las siguientes:



Sound Check: 264 mil wones (3 mil 189 pesos)

General R: 220 mil wones (2 mil 658 pesos)

General S: 198 mil wones (2 mil 392 pesos)

