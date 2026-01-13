BTS sí viene a México y hace enloquecer al ARMY con su gira mundial 2026

Después de su servicio militar, BTS , los reyes del k-pop, por fin anunciaron su gira mundial 2026 y agregaron a México en la lista de destinos, lo que ya provocó grandes reacciones entre el ARMY.

BTS comenzará su gira en Corea del Sur y se extenderá por Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, donde por supuesto tiene los brazos abiertos.

🚨#ÚLTIMAHORA | ¡BTS VIENE A MÉXICO! 🎤✨ Los reyes del k-pop vuelven para demostrar por qué son el fenómeno global más grande de la historia. El 2026 se ilumina de púrpura y la Ciudad de México está lista para recibir a Namjoon, Jin, Yoongi, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook en… pic.twitter.com/YSXSmYFR2B — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 13, 2026

Fechas para ver a BTS en México

Los fans mexicanos podrán ver a los intérpretes de Dynamite y Blood Sweat & Tears en tres fechas, 7, 9 y 10 de mayo, en la Ciudad de México, en el Estadio GNP.

SAVE THE DATE! BTS WORLD TOUR oficialmente llegará al Estadio GNP Seguros el 7, 9 y 10 de Mayo.



La venta general inicia el 24 de Enero a las 9:00 a.m.https://t.co/7rBcDdKY4g#방탄소년단 #BTS #BTS_WORLDTOUR #BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY #BTS_WORLDTOUR_NA pic.twitter.com/RVEID26ED0 — OCESA K-pop (@ocesa_kpop) January 13, 2026

Países incluidos en la gira mundial de BTS

Goyang, Corea del Sur

Tokio, Japón

Tampa, Estados Unidos

El Paso, Estados Unidos

Las Vegas, Estados Unidos

Busan, Corea del Sur

Stanford, Estados Unidos

Madrid, España

Londres, Inglaterra

Bruselas, Bélgica

París, Francia

East Rutherford, Estados Unidos

Foxborough, Estados Unidos

Baltimore, Estados Unidos

Arlington, Estados Unidos

Toronto, Canadá

Chicago, Estados Unidos

Bogotá, Colombia

Lima, Perú

Santiago, Chile

Buenos Aires, Argentina

Sao Paulo, Brasil

Kaohsiung, China

Malasia, Kuala Lumpur

Singapur

Indonesia, Yakarta



¿Cuándo fue la última vez que BTS vino a México?

BTS ha estado tres veces en México, el Music Bank del 2014, Red Bullet 2015 y KCON 2017 y desde que pisaron tierra mexicana se han convertido en el grupo surcoreano más famoso de la nación.

Actualmente es la agrupación de K-Pop con mayor aceptación en todo el mundo, por lo que su regreso a México será toda una experiencia para los fans.

