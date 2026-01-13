inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Bloqueo en Periférico Sur colapsa esa zona de CDMX; retrasos de hasta 30 minutos en el trayecto

BTS sí viene a México y hace enloquecer al ARMY con su gira mundial 2026

México está preparado para recibir con los brazos abiertos a RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Junkook durante su gira mundial 2026.

BTS
BTS anuncia gira mundial y vendrán a México|Getty Images
Notas,
Pop

Escrito por:  Adriana Pacheco

Después de su servicio militar, BTS , los reyes del k-pop, por fin anunciaron su gira mundial 2026 y agregaron a México en la lista de destinos, lo que ya provocó grandes reacciones entre el ARMY.

BTS comenzará su gira en Corea del Sur y se extenderá por Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, donde por supuesto tiene los brazos abiertos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fechas para ver a BTS en México

Los fans mexicanos podrán ver a los intérpretes de Dynamite y Blood Sweat & Tears en tres fechas, 7, 9 y 10 de mayo, en la Ciudad de México, en el Estadio GNP.

Países incluidos en la gira mundial de BTS

  • Goyang, Corea del Sur
  • Tokio, Japón
  • Tampa, Estados Unidos
  • El Paso, Estados Unidos
  • Las Vegas, Estados Unidos
  • Busan, Corea del Sur
  • Stanford, Estados Unidos
  • Madrid, España
  • Londres, Inglaterra
  • Bruselas, Bélgica
  • París, Francia
  • East Rutherford, Estados Unidos
  • Foxborough, Estados Unidos
  • Baltimore, Estados Unidos
  • Arlington, Estados Unidos
  • Toronto, Canadá
  • Chicago, Estados Unidos
  • Bogotá, Colombia
  • Lima, Perú
  • Santiago, Chile
  • Buenos Aires, Argentina
  • Sao Paulo, Brasil
  • Kaohsiung, China
  • Malasia, Kuala Lumpur
  • Singapur
  • Indonesia, Yakarta

¿Cuándo fue la última vez que BTS vino a México?

BTS ha estado tres veces en México, el Music Bank del 2014, Red Bullet 2015 y KCON 2017 y desde que pisaron tierra mexicana se han convertido en el grupo surcoreano más famoso de la nación.

Actualmente es la agrupación de K-Pop con mayor aceptación en todo el mundo, por lo que su regreso a México será toda una experiencia para los fans.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
K-pop

LO MÁS VISTO