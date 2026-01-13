BTS sí viene a México y hace enloquecer al ARMY con su gira mundial 2026
México está preparado para recibir con los brazos abiertos a RM, Jin, J-Hope, Suga, V, Jimin y Junkook durante su gira mundial 2026.
Después de su servicio militar, BTS , los reyes del k-pop, por fin anunciaron su gira mundial 2026 y agregaron a México en la lista de destinos, lo que ya provocó grandes reacciones entre el ARMY.
BTS comenzará su gira en Corea del Sur y se extenderá por Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, donde por supuesto tiene los brazos abiertos.
🚨#ÚLTIMAHORA | ¡BTS VIENE A MÉXICO! 🎤✨ Los reyes del k-pop vuelven para demostrar por qué son el fenómeno global más grande de la historia. El 2026 se ilumina de púrpura y la Ciudad de México está lista para recibir a Namjoon, Jin, Yoongi, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook en… pic.twitter.com/YSXSmYFR2B— adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 13, 2026
Fechas para ver a BTS en México
Los fans mexicanos podrán ver a los intérpretes de Dynamite y Blood Sweat & Tears en tres fechas, 7, 9 y 10 de mayo, en la Ciudad de México, en el Estadio GNP.
SAVE THE DATE! BTS WORLD TOUR oficialmente llegará al Estadio GNP Seguros el 7, 9 y 10 de Mayo.— OCESA K-pop (@ocesa_kpop) January 13, 2026
La venta general inicia el 24 de Enero a las 9:00 a.m.https://t.co/7rBcDdKY4g#방탄소년단 #BTS #BTS_WORLDTOUR #BTS_WORLDTOUR_MEXICOCITY #BTS_WORLDTOUR_NA pic.twitter.com/RVEID26ED0
Países incluidos en la gira mundial de BTS
- Goyang, Corea del Sur
- Tokio, Japón
- Tampa, Estados Unidos
- El Paso, Estados Unidos
- Las Vegas, Estados Unidos
- Busan, Corea del Sur
- Stanford, Estados Unidos
- Madrid, España
- Londres, Inglaterra
- Bruselas, Bélgica
- París, Francia
- East Rutherford, Estados Unidos
- Foxborough, Estados Unidos
- Baltimore, Estados Unidos
- Arlington, Estados Unidos
- Toronto, Canadá
- Chicago, Estados Unidos
- Bogotá, Colombia
- Lima, Perú
- Santiago, Chile
- Buenos Aires, Argentina
- Sao Paulo, Brasil
- Kaohsiung, China
- Malasia, Kuala Lumpur
- Singapur
- Indonesia, Yakarta
¿Cuándo fue la última vez que BTS vino a México?
BTS ha estado tres veces en México, el Music Bank del 2014, Red Bullet 2015 y KCON 2017 y desde que pisaron tierra mexicana se han convertido en el grupo surcoreano más famoso de la nación.
Actualmente es la agrupación de K-Pop con mayor aceptación en todo el mundo, por lo que su regreso a México será toda una experiencia para los fans.
