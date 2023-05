Afterlife CDMX 2023: Boletos y DJ’s para la experiencia de música electrónica

Eres amante de la música electrónica, este fin de semana podrás disfrutar de una nueva experiencia en la que además de los sonidos, también podrás disfrutar de imágenes y un espectáculo de luces que te llevarán en un viaje emocional durante el Afterlife CDMX 2023.

Afterlife CDMX 2023 fue fundado por el dúo italiano Tale Of Us y busca que los fanáticos vivan una experiencia musical única con una impresionante producción de luces y efectos visuales que puedan llevarlo a un universo de sensaciones.

¿Dónde será la experiencia Afterlife CDMX 2023?

La experiencia de música electrónica llegará al parque Bicentenario este 6 y 7 de mayo en CDMX, y para que sepas más acerca del evento los DJ’s presentan una combinación de sonidos techno y house.

Además la experiencia creada por Tale Of Us hace que este concepto no solo sea un concierto de música electrónica, sino una experiencia completa de música y tecnología.

¿Cuál es la historia de la experiencia Afterlife CDMX 2023?

De acuerdo con los artistas, Afterlife se trata de un concepto que representa la vida después de la muerte, donde la música y la tecnología se fusionan para que los asistentes sientan una conexión profunda con la música y entre ellos mismos.

“Para lograr esto, han creado una atmósfera íntima y emotiva, con un sonido envolvente y visualizaciones impresionantes”, explicaron.

¿Quiénes tocarán en el Afterlife CDMX 2023?

El Sábado

Tale Of Us

Stephan Bodzin (Live)

Recondite (Live)

Rebūke

Stylo

Special performance: Anyma presents Genesys



El Domingo:

Tale Of Us

Mathame

Argy

Cassian

Omnya

Special Performance: MRAK presents We Don’t Follow

¿Cómo conseguir boletos para el Afterlife 2023?

No te despegues de nuestras plataformas y de este sitio porque en adn40 te regalaremos pases para acudir al Afterlife el próximo domingo 7 de mayo.

Cabe señalar que el costo de los boletos va de los 120 a los 300 dólares, es decir 2,156 y 5,390 pesos.