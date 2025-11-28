Conrado Osorio: El último y conmovedor mensaje del actor antes de morir en Medellín

El actor Conrado Osorio, conocido por sus papeles en telenovelas como La Fea Más Bella y La Reina del Sur, murió el pasado jueves 27 de noviembre en Medellín, a los 49 años. El intérprete ecuatoriano-colombiano enfrentó durante dos años un agresivo cáncer de colon que avanzó por metástasis a diferentes órganos. Su familia confirmó la noticia horas después, mientras sus fans llenaron las redes con homenajes.

El último mensaje público de Conrado Osorio, publicado un mes antes de su muerte, dejó una sensación de despedida espiritual. El actor celebró su cumpleaños desde la clínica oncológica donde permanecía internado y agradeció a Dios, a su familia y a sus seguidores por acompañarlo en el proceso.

¿Qué pasó con Conrado Osorio y cómo se conoció su lucha?

La enfermedad inició en 2023, cuando médicos detectaron un cáncer de colon avanzado. Osorio atravesó una cirugía donde le retiraron 55 ganglios linfáticos y después inició quimioterapia y radioterapia.

En mayo de 2025 compartió en Instagram que el tratamiento lo debilitaba profundamente. Reveló complicaciones en el cuello y un riñón prácticamente inactivo, situación que lo llevó a un drenaje renal para sostener su salud.

El último mensaje: una despedida llena de gratitud

El 26 de octubre, desde el hospital, publicó un video rodeado de globos y familiares. Escribió:

DIOS, GRACIAS por todo… que se haga tu voluntad, -frase que sus seguidores interpretan como una despedida luminosa.

Su hermano, el periodista Jhon Jairo Osorio, confirmó que ese día fue especial para él y que mantuvo el buen ánimo hasta el final.

conradoosorio | Instagram Justo un mes antes de irse, el 26 de octubre –su cumple número 49–, Conrado subió a Instagram un video desde la clínica oncológica de Medellín.

La trayectoria que convirtió a Conrado Osorio en favorito del público

Nacido en Ecuador y criado en Medellín, inició en televisión en los 90. En México debutó en Clase 406 y después brilló en:



Amarte es Mi Pecado

La Fea Más Bella

Pasión

En Nombre del Amor

La Reina del Sur

La Viuda Negra

También trabajó en producciones colombianas como Padres e Hijos y La Ley del Corazón, además de cine.

El legado emocional y la reacción del público

Las redes explotaron con homenajes y clips de sus escenas más icónicas. Actores y fans destacaron su autenticidad y su valentía al hablar abiertamente de la enfermedad.

Su historia recuerda la importancia de la detección temprana del cáncer de colon y la necesidad de hablar sin miedo sobre la salud emocional y física.

