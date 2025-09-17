Alejandro Sanz arranca gira en México y estrena canción con Rels B en el Auditorio Nacional; setlist completo

Alejandro Sanz llegó a México para iniciar su gira ¿Y ahora qué? Después de arrancar en Puebla, llegó a la CDMX con una serie de conciertos en el Auditorio Nacional. En su primer concierto en la capital mexicana, el español tenía preparada una sorpresa muy especial para sus fans: el estreno de la canción ‘No me tires flores’, un dueto con Rels B.

El intérprete de 56 años de edad logró un SOLD OUT en su primer concierto en el Auditorio Nacional donde consintió a sus fans con un setlist que reunió sus más grandes éxitos como Corazón partío y Amiga mía. Te contamos todos los detalles.

Así se vivió el primer concierto de Alejandro Sanz en la CDMX

El pasado viernes 12 de septiembre, los fanáticos de Alejandro Sanz se dieron cita en el Auditorio Nacional para disfrutar de la nueva gira internacional del famoso, llamada ¿Y ahora qué?

En punto de las 8:30, Sanz apareció en el escenario del Auditorio con un outfit en color negro, sus características gafas oscuras y su guitarra en un tono verde agua. Tal y como se esperaba, el famoso preparó un espectacular setlist que hizo un recorrido desde los éxitos incluidos en el disco ‘Más’, ‘No es lo mismo’, ‘La música no se toca’ hasta ‘¿Y ahora qué?’

Tania Itzel Vargas Alejandro Sanz concierto en el Auditorio de México.

Con una escenografía ambientada al puro estilo de un bar y proyecciones que de repente transportaron a los asistentes hasta las calles de la Habana Vieja, Alejandro Sanz se dedicó a disfrutar su paso por México, en compañía de su espectacular banda e invitó a su público a disfrutar igualmente de la noche y “a disfrutar gozar y pensar cosas bonitas”.

“Estoy contento de cantarles, de estar con ustedes, de disfrutar de este México que me tiene el alma así de apachurrada desde hace tantos años. Muchas gracias por venir”, comentó el famoso

Canciones como Y, ¿si fuera ella?, ¿Lo ves? y Mi soledad y yo, el cantante nacido en Madrid reconectó con un público que explotó en aplausos y coreó sus temas. Fans que lo han seguido desde su llegada a México con la canción que lo catapultó a la fama, Pisando fuerte.

Alejandro Sanz sorprende a sus fans con estreno de ‘No me tires flores’

En su primer concierto en la CDMX , Alejandro Sanz tenía preparada una sorpresa muy especial para su público. El famoso invitó al escenario al joven cantante español, Rels B, con quien colaboró para su nuevo tema ‘No me tires flores’.

Además, el madrileño invitó a su público a cantar y bailar, pues en esa noche tan especial se llevaría a cabo la filmación del video oficial del tema. Al finalizar, los famosos sellaron su amistad con un fuerte abrazo, en medio del aplauso del público mexicano.

Tania Itzel Vargas Alejandro Sanz arranca la gira ¿Y Ahora qué? en el Auitorio Nacional.

Este es el setlist completo del concierto de Alejandro Sanz

En su gira ¿Y ahora qué?, Alejandro Sanz hace un recuento de sus más famosos éxitos a lo largo de más de 30 años de carrera. Los éxitos que los fans escucharon en este primer concierto en el Auditorio Nacional son aquellos que consolidaron la carrera del cantante español.



Desde cuándo: Paraíso Express (2009)

Capitán Tapón: Sirope (2015)

La música no se toca : La Música No Se Toca (2012)

: La Música No Se Toca (2012) Por bandera: 3 (1995)

Bésame: ¿Y Ahora Qué? (2025)

A la primera persona: El Tren De Los Momentos (2006)

Mi soledad y yo : 3 (1995)

: 3 (1995) El vino de tu boca: ¿Y Ahora Qué? (2025)

Try to Save Your Song: No Es Lo Mismo (2003)

Quisiera ser : El Alma Al Aire (2000)

: El Alma Al Aire (2000) Hoy no me siento bien: ¿Y Ahora Qué? (2025)

Regálame la silla donde te esperé: No Es Lo Mismo (2003)

Amiga mía : Más (1997)

: Más (1997) Deja que te bese: +Es+ El Concierto (2017)

Cuando nadie me ve: : El Alma Al Aire (2000)

El alma al aire: El Alma Al Aire (2000)

Mi marciana: La Música No Se Toca (2012)

Aquello que me diste : Más (1997)

: Más (1997) Yo te traigo: La Música No Se Toca (2012)

No es lo mismo: No Es Lo Mismo (2003)

Palmeras en el jardín: ¿Y Ahora Qué? (2025)

Y, ¿si fuera ella? : Más (1997)

: Más (1997) ¿Lo ves?: 3 (1995)

Corazón partío: Más (1997)

Fechas y precios de los boletos del concierto de Alejandro Sanz en México

¿Te lo vas a perder? Si eres fan corre a comprar tus boletos en el siguiente ENLACE y disfruta del recorrido por los éxitos que lo convirtieron en una de las figuras más sobresalientes de la música en español. Los conciertos de Alejandro Sanz serán en las siguientes fechas:

17, 18 de septiembre: Auditorio Nacional, CDMX

25, 27 y 28 de septiembre: Auditorio Telmex, Jalisco

9 y 10 de octubre: Auditorio Nacional, CDMX

