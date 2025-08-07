El regreso de las chinches: Reportan plaga en el Estadio GNP previo a conciertos de Shakira

En las últimas horas el nombre del mítico Estadio GNP ubicado en la Ciudad de México (CDMX) se comenzó a hacer tendencia, esto luego de que un usuario de la plataforma de TikTok compartiera un video de chinches en el recinto durante el concierto que realizó Anuel AA recientemente.

Fue a través de la plataforma antes mencionada y otras redes sociales, que se comenzó a difundir el rumor sobre la supuesta plaga de estos insectos en el recinto, el cual estará albergando a cientos de miles de personas en este mes de agosto por los conciertos de Shakira.

Reportan chinches en el Estadio GNP tras concierto de Anuel AA

Fue el usuario identificado en redes sociales como @eltannovio, quien compartió el video en el que se puede apreciar a uno de los ejemplares de las chinches en los baños de hombres del Estadio GNP Seguros .

Dentro de la grabación se puede observar claramente al insecto sobre lo que parece ser uno de los mingitorios de los baños del estadio ya mencionado, lo cual rápidamente se comenzó a viralizar en las diferentes plataformas de las redes sociales, especialmente en TikTok.

En tan solo tres días de haber sido publicado, el video de las chinches en el Estadio GNP ya superó la barrera de las 300 mil reproducciones, así como los los más de 20 mil “me gusta” en la plataforma ya mencionada.

¿Qué dijo el Estadio GNP tras el avistamiento de chinches en su recinto?

Es importante mencionar que hasta el momento el Estadio GNP no ha publicado un comunicado oficial en sus redes sociales respecto al video de las chinches, sin embargo, se dio a conocer que cada cierto tiempo se realizan fumigaciones para evitar mayores afectaciones.

A eso se le llama acarreo involuntario. Tanta gente que va a ese tipo de eventos pues las llevan por eso es necesario que después de cada evento realizar una inspección general del lugar -señaló un usuario dentro de los comentarios del video.

¿Cuándo son los conciertos de Shakira en el Estadio GNP?

Vale la pena mencionar que el rumor sobre la supuesta plaga de chinches en el Estadio GNP se da un par de semanas antes de que inicien los conciertos de Shakira en el inmueble.

Los conciertos de la cantante colombiana están programados del 26 al 30 de agosto de este mismo 2025 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

