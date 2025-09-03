Los 10 videojuegos más importantes dentro de la cultura pop

Hay juegos que por su impacto cultural han rebasado la pantalla para convertirse en objetos de relevancia historica. Algunos de los juegos que vamos a repasar han escalado hasta convertirse en verdaderas obras de arte de la era digital.

La trama, las innovaciones en cuanto a su experiencia de juego o su impacto en la industria y la cultura, son algunos de los aspectos que se tomaron en consideración para laurear los siguientes títulos.

Prepárate para aventarte un clavado al pasado, lleno de nostalgia que te dejará con ganas de probar al menos un juego de la lista.

10 juegos que vale la pena jugar por lo menos una vez en la vida

Pong (1972) El inicio comercial de los videojuegos, este juego fue creación de Allan Alcorn y salió al mercado en 1972 por Atari Corporation. El juego es una especie de tenis de computadora que se puede jugar de 1 a 2 personas .



Tetris (1984) Definió lo que significaba un juego adictivo y marcó a toda una generación. Su simpleza y extensión en dispositivos lo convirtieron en un símbolo global que sigue vigente.

Super Mario Bros (1985) Sin duda el plomero más famoso de la historia es Mario Bros , este juego marcó las bases para el diseño de plataformas y mundos abiertos.

Doom (1993) El juego que puso en el mapa el FPS (Fotogramas por Segundo) y que popularizó el PC Gaming .



Pokémon (1996) - Gameboy Más que un juego, Pokémon es y fue un fenómeno cultural. No por nada es la franquicia más millonaria del mundo.



The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) Uno de los primeros juegos de mundo abierto 3D y que fue inspiración para diseñadores de todo el mundo por la complejidad en sus detalles.

Counter Strike (1999) Se convirtió en el estándar de los shooters competitivos y aún hoy en día sigue vigente.

The Sims (2000) Un fenómeno único que convirtió lo cotidiano en videojuego y mostró que los videojuegos podían tratar de la vida diaria.

World of Warcraft (2004) Fue uno de los primeros juegos con comunidades online masivas. Su influencia se ha visto presente en juegos como Fornite y Lol.

Roblox (2006)

Más que un juego, Roblox ha sido la ventana hacia el metaverso para toda una generación de niños desde 2006.

¿Cuáles son los géneros más premiados de la industria del gaming?

Hablar de un género en específico para englobar a los mejores juegos de la historia es prácticamente imposible. En términos prácticos, juegos como tetris o pac-man podrían llevarse todos los reflectores por las aportaciones que dejaron a la industria.

Cuando se habla de los mejores juegos, o los más premiados, es imposible no mirar a las nuevas franquicias. Los avances tecnológicos han potenciado algunos títulos para llegar a otra latitudes. Ahora no solo se trata de aspectos técnicos, las historias y narrativas complejas son un componente importante en la experiencia de juego para las consolas de nueva generación.

Dentro de la cultura gaming, uno de los aspectos más importantes a la hora de calificar un juego es la experiencia que este crea. La capacidad de inmersión y los detalles que acompañan a la historia se vuelven los pilares a la hora de recordar una buen juego.

El Action Role Playing es el género que más galardones ha recibido a lo largo de la historia. Destacan sobre todo obras como Elden Ring , el cual ha recibido más de 300 premios y fue considerado el juego del año en 2022.

Otros ejemplos importantes dentro del género son: The Last of Us ll y Red Dead Redemption. El action RPG se caracteriza por su cantidad de detalles, la libertad de moverse por grandes mapas y la mezcla de varias modalidades de juego, dando como resultado una experiencia inmersiva muy realista.

