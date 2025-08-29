Se incendia camioneta donde viajaba Natanael Cano; el cantante cuenta qué ocurrió

Natanael Cano ha sido blanco de polémica en los últimos días, se habla de que habría perdido su visa después de presuntamente usar documentos falsificados y ahora trascendió que la camioneta en la que transitaba se incendio repentinamente.

Luego de varias horas de incertidumbre, el equipo de Natanael Cano, Los Corridos Tumbados, confirmó los hechos y afirmó que el cantante se encontraba fuera de peligro.

¿Qué le pasó a Natanael Cano en Hermosillo, Sonora?

Los detalles de este suceso indican que el cantante Natanael Cano sufrió un accidente al viajar en su camioneta Shelby Ford F150 en Hermosillo, Sonora. La unidad presentó una falla mecánica y comenzó a sacar humo antes de incendiarse.

Su equipo explicó “En nombre de Los CT y Natanael Cano , confirmamos que el vehículo involucrado pertenecía a Natanael. El se encontraba dentro en el momento en que el automóvil presentó una falla y comenzó a sacar humo”.

Comunicado oficial de Los CT respecto a los hechos ocurridos sobre el vehículo de Natanael Cano. pic.twitter.com/coGo7ctSE8 — Natanael Cano News (@NatanaelCanoNew) August 29, 2025

La disquera incluso indicó que Natanael salió del vehículo de inmediato y sin incidentes, y poco después la camioneta comenzó a arder. “Agradecemos sinceramente a los medios y colegas por su preocupación y apoyo”, señalaron.

¿Por qué ha causado polémica Natanael Cano?

El cantante de corridos tumbados ha estado en controversia debido a que tramitó una visa religiosa y, de ese modo, ingresar a Estados Unidos.

El artista habría obtenido una visa R-1 que se le entrega a aquello que desean trabajar temporalmente en los Estados Unidos cumpliendo con funciones religiosas. Natanel argumentó formaba parte de una congregación cristiana.

Cabe señalar que por dos años utilizó esta visa para ingresar y trabajar en Estados Unidos, hasta que en la tercera renovación fue detectada la falsedad.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.