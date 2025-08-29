The Ringer revela cuáles son las 10 mejores actuaciones del siglo 21 ¿Coincides?

Recientemente el sitió web de cultura pop estadounidense The Ringer publicó una lista de las 100 mejores actuaciones cinematográficas del siglo XXI. Esta lista fue cuidadosamente armada en colaboración por todos los editores de The Ringer.

La creación de la lista tomó varias semanas de selección y votación por parte del equipo. El objetivo era no caer en los clichés y no ponderar actuaciones sólo por los galardones que tenían.

En la industria cinematográfica como en cualquier otro rubro de la vida, en ocasiones se pondera más lo mediático que el talento puro. Muchos de los nombres que verás en esta lista han sido infravalorados por la industria y los grandes reflectores.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Qué parámetros contempla la lista de The Ringer

Para la creación de la lista se contempló una única regla general; sólo una actuación por actor en la lista final y no incluir actuaciones que no fueran de humanos. En la lista no entran perritos o gatitos, aunque sabemos que muchas veces son los protagonistas de lo que vemos en pantalla.

Tomar esta decisión ayudó a que la lista tuviera variedad y una cantidad de actuaciones memorables considerable. Algunos de los actores más votados dentro de la lista fueron:

Denzel Washington - 8

Philip Seymour Hoffman - 8

Leonardo Dicaprio - 6

Las 10 mejores actuaciones del siglo 21

Song Kang-ho como Kim Ki-taek, Parásito (2019)

Kirsten Dunst como Justine, Melancolía (2011)

Joaquin Phoenix como Freddie Quell, El Maestro (2012)

Jesse Eisenberg como Mark Zuckerberg, La red social (2010)

Denzel Washington como el detective Alonzo Harris, Día de entrenamiento (2001)

Heath Ledger como el Joker, El caballero oscuro (2008)

Javier Bardem como Anton Chigurh, No es país para viejos (2007)

Cate Blanchett como Lydia Tár, Tár (2022)

Daniel Day-Lewis como Daniel Plainview, Habrá sangre (2007)

Naomi Watts como Betty Elms/Diane Selwyn, Mulholland Drive (2001)

Si quieres consultar la lista completa, visita la página de The Ringer .

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

