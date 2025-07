Natanael Cano pierde visa por fraude; fingió ser cantante cristiano

Natanael Cano, cantante de corridos tumbados, vuelve a estar en el centro de la controversia. En esta ocasión, el periodista argentino Javier Ceriani afirmó en su canal de YouTube que el sonorense presuntamente usó documentos falsificados para tramitar una visa religiosa y, de ese modo, ingresar a Estados Unidos.

En adn40 te explicamos qué pasó y todo sobre la polémica que envuelve al intérprete de temas como ‘Madonna’, ‘Pacas de billetes’ y ‘PRC’.

Irregularidades en trámite de visa de Natanael Cano

De acuerdo con Ceriani, el artista habría obtenido una visa R-1 , destinada a personas que desean trabajar temporalmente en los Estados Unidos en funciones religiosas, sin cumplir los requisitos establecidos por la ley migratoria y presentando documentación falsa.

Natanel habría tramitado esta visa argumentado que formaba parte de una congregación cristiana. Sin embargo, durante una revisión exhaustiva en un intento de renovación, las autoridades encontraron que el joven de 24 años no estaba vinculado a ninguna organización religiosa, lo que derivó en la revocación inmediata del documento.

Durante dos años, el joven pionero en este subgénero del regional mexicano, utilizó esta vía para ingresar y trabajar en Estados Unidos, hasta que en la tercera renovación fue detectada la falsedad.

“La visa religiosa es para misioneros, pastores, músicos de iglesia. Natanael no califica para eso. Mintió y ahora no puede regresar a Estados Unidos (...) Migración se dio cuenta de que Natanael Cano no es cantante de Cristo… y le cancelan la visa por fraude”, dijo Ceriani.

Disquera bajo la lupa

Este escándalo también ha generado sospechas sobre la disquera CT Records, con la que Cano tiene una relación profesional. Se rumorea que la empresa habría estado involucrada en la gestión de la visa, ayudando a mantenerla activa a lo largo de varias renovaciones. Esta posible participación podría derivar en una investigación e incluso en sanciones por la posible manipulación de documentos oficiales.

De momento, ni Natanael Cano ni su sello discográfico CT Records han reaccionado a las declaraciones expuestas por el periodista Javier Ceriani.

Estados Unidos cancela visas a cantantes mexicanos

La revisión y cancelación de visas de artistas mexicanos, especialmente del género regional mexicano, ha sido un fenómeno reciente en Estados Unidos. Las autoridades migratorias estadounidenses han intensificado sus controles y revocaciones, afectando a artistas reconocidos como Julión Álvarez, Los Alegres del Barranco y otros.

Las causas principales de estas revisiones y cancelaciones de visas son:



Presuntos vínculos con el narcotráfico o actividades ilícitas. Algunos artistas y grupos han sido asociados con canciones o conductas que Estados Unidos interpreta como apología del narcotráfico, especialmente los llamados “narco-corridos” o “corridos bélicos”.

Fraude migratorio o mal uso de tipos de visa. Por ejemplo, el caso de Natanael Cano

Como consecuencia, varios conciertos y giras se han cancelado o aplazado, causando grandes afectaciones a la industria musical mexicana en Estados Unidos.

