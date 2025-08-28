Eric Nam cautiva a fanáticos de México en Sesiones Bravas

El reconocido cantante y compositor Eric Nam visitó la Ciudad de México para la segunda edición de Sesiones Bravas, presentaciones donde los seguidores de Santos Bravos pueden escuchar la música de la serie totalmente en vivo, a través del canal oficial de HYBELABELS.

Conocido por su estilo único que fusiona pop y R&B, Eric Nam cautivó a los asistentes con la interpretación de su éxito “I Don’t Know You Anymore”. Su presentación, cargada de energía, reflejó la habilidad del artista de transmitir emociones que van más allá de la música,llegando directamente al corazón de sus fans.

Eric Nam es auténtico en todo el mundo

Desde sus primeros años, Eric ha destacado por su versatilidad, lo que le ha permitido trabajar con artistas de distintas regiones y expandir su presencia en Asia, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Su trayectoria incluye múltiples álbumes y participaciones en programas de televisión que lohan convertido en un referente para los talentos emergentes.

¿Cómo fue la participación de Eric Nam en Sesiones Bravas?

adn40 tuvo la oportunidad de platicar con Eric Nam sobre su participación en las Sesiones Bravas del proyecto Santos Bravos de HYBE Latin y durante la entrevista, destacó la importancia de mantener la autenticidad en todo momento y de usarla música como una herramienta para inspirar a las personas. Al hablar sobre la posibilidad de colaborar con Santos Bravos, comentó que le encantaría experimentar con un estilo diferente al que normalmente realiza, incluyendo ritmos latinos.

Eric también ofreció valiosos consejos a los concursantes. Subrayó la relevancia de mantener presente la razón por la que comenzaron a hacer música, disfrutar cada instante sobre el escenario y cuidar su salud mental, un aspecto que muchas veces se pasa por alto en la industria musical . Además, los animó a esforzarse siempre por ser la mejor versión de sí mismos, recordándoles que el éxito no se mide únicamente en premios o reconocimientos, sino en la dedicación y el crecimiento constante.

Santos Bravos sorprende a Eric Nam

Lo que más impresionó a Eric Nam fue el progreso que observó en los integrantes de Santos Bravos. En un corto período de tiempo, mostraron mejoras significativas tanto en habilidades vocales como en baile, evidenciando su compromiso con su desarrollo artístico.

Más allá del espectáculo, Sesiones Bravas funciona como un laboratorio artístico, donde los participantes aprenden sobre la importancia de la preparación,la creatividad y el trabajo en equipo. La experiencia de contar con un artista internacional como Eric Nam añade un valor significativo, pues les permite observar la disciplina y pasión que se requieren para seguir persiguiendo sus sueños. Los seguidores de Santos Bravos que deseen participar en las Sesiones Bravas deben aplicar vía Weverse.

