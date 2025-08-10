Muere Juan Carlos Ramírez, querido actor mexicano de “Rosario Tijeras" 

El actor mexicano Juan Carlos Ramírez fue encontrado sin vida , de acuerdo con el informe de su agencia de representación en redes sociales. Es conocido por su participación en la icónica novela de Rosario Tijeras y en los últimos años se había convertido en una figura constante en la televisión mexicana.

Su fallecimiento se confirmó el sábado 9 de agosto, gracias al comunicado de la agencia “I Am This”, diciendo que: “A nombre de la familia les damos gracias por habernos acompañado. Pedimos sus oraciones para toda la familia Ramírez Ayala”, dijeron.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

¿Quién era Juan Carlos Ramírez?

Un actor de 38 años que, curiosamente, se tituló como arquitecto en la Universidad Iberoamericana, pero después decidió perseguir sus sueños y estudió y se tituló como actor, además de que tomó un curso de Especialidad en Actuación Cinematográfica.

Juan Carlos se describía a sí mismo como un fanático de contar y crear historias, de interpretar y darle vida a los personajes, haciendo lo que más amaba hasta sus últimos días. Por si fuera poco, también era un amante de la naturaleza, el deporte, la lectura y la escritura.

Un policía entre los detenidos por asesinato de familia en Jalisco [VIDEO] Hay tres detenidos, entre ellos un policía en activo, por el asesinato de cuatro integrantes de una familia en San Cristóbal de la Barranca, Zapopan, Jalisco.

¿De qué murió Juan Carlos Ramírez?

La agencia informó que el actor falleció debido a un aneurisma cerebral, algo que los tomó por sorpresa. La familia, junto con todos los seres queridos del actor, le dieron una despedida durante el fin de semana y pidieron privacidad a los medios.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.