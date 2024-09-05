Los cortes de agua continuarán durante este mes patrio en la capital del país, informó el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex),que reveló las colonias afectadas en donde el suministro será suspendido durante 12 horas; en caso de necesitar una pipa de agua, en adn40 te diremos cómo solicitarla.

¿En qué colonias de la CDMX habrá cortes de agua?

En esta ocasión será la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) en donde 10 colonias bajará el suministro de agua potable. Según Sacmex, los cortes de agua se realizarán en las siguientes colonias:

Del Carmen

Benito Juárez

Pastora

Vista Hermosa

Tlapexco

Cuautepec de Madero

Valle de Madero

La Casilda

Arboledas

Palmatitla

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¿Por qué habrá cortes de agua en la CDMX?

Gracias a la lluvia, esta vez los cortes de agua no será por sequía en el Sistema Cutzamala, sino por obras de mantenimiento en el

tanque de rebombeo CGM8.

¿Cuándo serán los cortes de agua en la GAM?

Los cortes de agua serán este viernes 6 de septiembre, en un horario de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche. Los trabajadores realizarán los trabajos de mantenimiento, por lo que disminuirá el suministro o se detendrá en las colonias antes mencionadas.

⚠️A T E N C I Ó N ⚠️ @SacmexCDMX informa que, este viernes 6️⃣ de septiembre, se realizarán trabajos de mantenimiento eléctrico en el tanque de rebombeo CGM8, por lo que se prevé una posible disminución en el servicio de agua potable en distintas colonias de la demarcación.



💦En… pic.twitter.com/3ZCMNTMa66 — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) September 5, 2024

¿Cómo solicitar una pipa de agua en la GAM?

La alcaldía GAM señaló que en caso de solicitar una pipa de agua, la puedes pedir de manera gratuita en el teléfono 56-27-91- 78-60, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

¿Cómo denunciar una fuga de agua en la GAM?

Si vives en la GAM y detectaste una fuga de agua en la demarcación, puedes hacer una denuncia con el objetivo de que no se siga desperdiciando este suministro vital.

La denuncia la puedes poner en la siguiente dirección Avenida Av. Morelos #33 Colonia Lomas de San Juan Ixhuatepec 2a Sección, Código postal 07363, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México o al marcar al teléfono 55-57-14-62-75.

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