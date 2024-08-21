A partir de este jueves 22 de agosto, varias zonas de la Ciudad de México (CDMX) enfrentarán una reducción significativa en el suministro de agua, según informaron las autoridades del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).

Aunque la medida se extenderá desde la mañana hasta la noche de dicha jornada, durante el viernes 23 y sábado 24 se podrán sentir efectos secundarios en el drenaje por la obra que se realizará en la región.

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¿Por qué habrá corte de agua en CDMX?

A través de un comunicado oficial, el Sacmex detalló que debido a trabajos de mantenimiento que se realizarán en la Planta de Bombeo Chiconautla No. 1 habrá disminución y baja presión en algunas colonias desde las 8 a.m. hasta las 8 p.m. del jueves 22 de agosto.

Además, aquellas zonas abastecidas por los Tanques de Santa Isabel podrían sentir las consecuencias de las obras durante el viernes y el sábado consiguiente.

¿Cómo pedir una pipa de agua gratis?

En respuesta a esta medida, se implementará un operativo emergente de suministro de agua potable a través de pipas de agua gratuitas que podrán solicitarse, en caso de ser necesario, mediante los siguientes números de teléfono:

Zona Territorial 1: 55 5035 6976

Zona Territorial 3: 55 5766 9434

Zona Territorial 4: 55 5346 8055

⭕️ATENCIÓN ⭕️ @SacmexCDMX informa que, debido a los trabajos de mantenimiento que se realizarán el jueves 2️⃣2️⃣ de agosto en la Planta de Bombeo Chiconautla No. 1, habrá disminución y baja presión en algunas colonias de la demarcación.



💦Podrás solicitar el servicio GRATUITO de… pic.twitter.com/R4yOHxR8eE — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) August 20, 2024

¿Qué colonias de CDMX estarán afectadas por el corte de agua?

Aunque no se específico exactamente qué regiones estarán afectadas por el corte de agua, siempre se puede consultar la situación del suministro a través de Agua en tu Colonia para tener seguimiento.

Dentro del portal con detallar la alcaldía y la colonia es suficiente para conocer si estará dentro de las que no tendrán agua a lo largo del jueves. La página también indica cuál es la fuente de abastecimiento de cada zona.

Además, siempre es recomendable seguir de cerca las redes sociales oficiales del Sacmex para tener al alcance de la mano cualquier actualización.

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