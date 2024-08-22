A pesar de que el Sistema Cutzamala ha incrementado su capacidad tras las lluvias, la Ciudad de México anunció que se harán cortes de agua en algunas alcaldías durante agosto, es por ello que reveló las sedes para pedir una pipa de manera gratuita.

El martes 20 de agosto, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) informó que realizaría cortes de agua a partir del 22 de agosto y hasta el 24 del mismo mes, lo que tiene preocupados a los habitantes.

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¿En dónde se realizarán los cortes de agua?

Los chilangos que serán afectados por los cortes de agua serán aquellos que vivan en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), debido a que se realizarían obras de mantenimiento en la Planta de Bombeo de Agua Potable Chiconautlá Número 1.

¿Qué días casi no habrá agua en la GAM?

Se prevé que el suministro de agua potable presente las mayores disminuciones o casi no caiga a las cisternas los días 23 y 24 de agosto en las colonias que son abastecidas por los Tanques Santa Isabel.

GAM entregará pipas por cortes de agua: Sedes y horarios

Sacmex y la alcaldía informaron que las pipas por los cortes de agua se podrán solicitar en tres sedes disponibles:

Módulo Alcaldía: Calle 5 de febrero S/N, Villa Gustavo A. Madero. Viernes 23 y 24 de agosto. Solo hay seis pipas, cuatro de 10 mil litros y dos de 20 mil litros.

Módulo Los Galeana: Avenida José Loreto Fabela 190, Deportivo Hermanos Galeana. Viernes y Sábado 23 y 24 de agosto. Hay seis pipas, cuatro de 10 mil litros y dos de 20 mil litros.

¿Cuáles serán las colonias afectadas por los cortes de agua?

Las colonias que resultarán afectadas por los cortes de agua en la GAM son las siguientes:

Río Blanco

La Joya

Emiliano Zapata

Gertrudis Sánchez

San Juan de Aragón

Malinche

Industrial Vallejo

Héroes de Nacozari

Guadalupe Victoria

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