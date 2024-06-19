El Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) informó que se realizarán cortes de agua en algunas colonias de la capital en plena llegada del verano, por lo que exhortó a los habitantes a no desperdiciarla y a tomar medidas para aprovechar al máximo el suministro del vital líquido.

¿Qué alcaldías registrarán cortes de agua durante junio?

De acuerdo con Sacmex, una de las alcaldías más afectadas por los cortes de agua será Azcapotzalco, debido a que al menos 3 colonias importantes registrarán una disminución en el suministro. Estas serán:

Pasteros

Santa Inés

Reynosa Tamaulipas

Los cortes de agua se realizarán por las obras de mantenimiento en el Pozo San Martín Xochinahuac, en la alcaldía. Se prevé una disminución de la presión del agua que abastece las colonias durante este 19 de junio, sin embargo, la escasez podría demorar hasta que Sacmex concluya las obras de mantenimiento.

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Sistema Cutzamala anuncia cortes de agua en el Valle de México

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó el martes 18 de junio que una fuga en una de las válvulas de control del equipo número 4 de la Planta de Bombeo Número 5 del Sistema Cutzamala, ocasionará cortes de agua en la Ciudad de México y el Estado de México al menos durante dos días.

Destacó que se programaron trabajos de reparación de las 20:00 horas de mañana, miércoles y a las 02:00 horas del jueves, 20 de junio, con el fin de generar el menor impacto posible en la población.

Los cortes de agua serán totales durante 6 horas, aproximadamente, por lo que en ese lapso de tiempo se suspenderá el suministro de agua en bloque a la Zona Metropolitana del Valle de México.

Colonias del Edomex sin agua por fuga en el Sistema Cutzamala

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) informó que los cortes de agua potable se realizarán en 10 colonias de Nezahualcóyotl, las cuales son las siguientes:

Valle de Aragón Segunda Sección

Ciudad Lago

Plazas de Aragón

Impulsora

Antenas

Prados de Aragón

Benito Juárez

Esperanza

la Perla

Perla Reforma

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