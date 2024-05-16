Pese a la llegada de tercera ola de calor a México, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) informó de nuevos cortes de agua en la capital, debido a obras de mantenimiento y reparación del sistema eléctrico, ante ello pidió a los chilangos tomar precauciones y no desperdiciarla.

Según el SACMEX, los cortes de agua se realizarán tras un desperfecto eléctrico en dos arrancadores del CCM en el Campamento Chalmita. El Tanque de Rebombeo Tepetalal dejará de recibir 200 litros por segundo de agua, es decir que los habitantes recibirán menos cantidad del vital líquido en sus tinacos y cisternas.

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¿Qué colonias de la CDMX serán afectadas por estos nuevos cortes de agua?

Los cortes de agua perjudicarán principalmente a los habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero. Las siguientes colonias se verán afectadas por la disminución en el suministro hasta nuevo aviso, posiblemente durante todo mayo.

Compositores Mexicanos

Loma La Palma

Malacates

Lomas de Cuautepec

Ampliación Malacates

Forestal 1

Forestal II

Lengüeta

San Antonio Cuautepec

San Miguel Cuautepec

Debido a los cortes de agua, SACMEX señaló que el personal operativo trabajará para afectar en lo menos posible a los habitantes de estas colonias y laborarán para restablecer el servicio en su totalidad lo más pronto posible, una vez concluidas las maniobras.

¿Cómo pedir una pipa gratis en la GAM ante los cortes de agua?

La alcaldía Gustavo A. Madero señaló que ante los cortes de agua por los trabajos de reparación en el Campamento Chalmita, los afectados podrán solicitar una pipa de agua gratis en caso de requerirla al siguiente número 55-56-54- 32-10 o al 56- 27-91 -78-60.

Requisitos para solicitar una pipa de agua en la CDMX

Durante la solicitud del servicio gratuito de pipa de agua se te solicitarán datos de contacto como:

Tu nombre

Número telefónico

Correo electrónico

Ubicación

Alcaldía

Colonia

C.P. (Código Postal)

Calle

Número, lote y/o manzana

Entre que calles se encuentra

Referencias de tu hogar

Distancia de la acera a la cisterna y capacidad

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