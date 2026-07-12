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¿GAM se hunde? Se abre grieta de 300 metros de longitud en San Juan de Aragón

Una grieta de más de 300 metros de longitud mantiene en alerta a vecinos de la colonia San Juan de Aragón, en la alcaldía GAM; afecta banquetas, alcantarillas y parte de la infraestructura urbana

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Por: Adriana Pacheco