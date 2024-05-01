Varias colonias de la Ciudad de México reportarán cortes de agua durante mayo, informó el Sistema de Aguas de la CDMX (SACMEX); esto en medio de la intensa ola de calor y la sequía que se registra en el Sistema Cutzamala, por lo que las autoridades hacen un llamado a no desperdiciar el vital líquido.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Sistema Cutzamala se encuentra operando al 32.4% de su capacidad total, después de las lluvias registradas a principios de abril, sin embargo, aún es escasa y es necesario seguir cuidado el suministro.

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La escasez de agua en la CDMX se unirá a la ola de calor que provoca que las alcaldías superen los 30 grados Celsius. Los cortes ahora serán visibles en la zona norte de la capital, debido a obras de mantenimiento.

¿Qué colonias registrarán cortes de agua en la CDMX durante mayo?

Las colonias que serán afectadas con los cortes de agua se ubican en la alcaldía Gustavo A. Madero y suministro será escaso por el mantenimiento en el equipo de bombeo de la Planta Potabilizadora La Libertad, que se encuentra en DM Nacional, Preparatoria 3.

Las colonias afectadas serán las siguientes:

Torres de Quiroga

Salvador Díaz Mirón

SACMEX ya había realizado este anuncio antes del 28 de abril, sin embargo, debido a que las obras de mantemiento todavía no concluyen, los recortes continuarán hasta nuevo aviso.

¿Cómo pedir una pipa de agua gratis en la CDMX?

Ante los cortes de agua, los habitantes pueden solicitar una pipa gratis en la CDMX de la siguiente manera:

Llamar al Sacmex a los teléfonos 555654-3210 o 555658-1111.

Pedir apoyo directamente en las redes sociales oficiales de Sacmex

Comunicarse a Locatel (5658-111) o al 911.

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