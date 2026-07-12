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Tragedia en la autopista Guadalajara-Tepic: Reportan 16 muertos
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Vecinos de la colonia Santa Martha Acatitla reportan grieta tras fuga de drenaje

Habitantes de la colonia Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa, CDMX, reportan una grieta de 15 metros que se formó por la lluvia y obras de construcción; afecta una gasolinera y varios negocios

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Por: Adriana Pacheco
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