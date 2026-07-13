EN VIVO: Líneas del Metro CDMX y Metrobús detenidas en hora pico este comienzo de semana

Hoy lunes 13 de julio varias líneas del Metro CDMX están saturadas a consecuencia de los retrasos que alcanzan los 15 minutos y son al menos ocho rutas las más afectadas, así que toma precauciones.

La situación en el Metrobús CDMX es parecida, ya que algunas estaciones reportan aglomeraciones y hasta suspensión en el servicio.

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¿Qué pasa en el Metro CDMX?

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