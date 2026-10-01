¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy 1 de octubre?: Así están las líneas y estaciones este jueves

¡No llegues tarde! Ya inició octubre y los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX) comienzan a tener retrasos, esto por si es tu principal fuente de transporte o tu alternativa ante el Hoy No Circula.
Para que no llegues tarde, en adn Noticias te contamos cómo avanzan el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús durante este jueves para que no llegues tarde a tus compromisos.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 1º de octubre
¿Cómo avanza el Metro CDMX este jueves?
- 06:50 horas: Metro CDMX reporta alta afluencia en las líneas 3 y 7
- 06:49 horas: Metro CDMX presenta circulación constante en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, A y B
- 06:29 horas: Metro CDMX descarta averías en la línea A
- 06:18 horas: se presenta alta afluencia en la línea B; usuarios reportan retrasos
- 05:50 horas: Metro CDMX informa revisión de un tren en la zona de vías; hay retrasos en todas las líneas
- 05:46 horas: Metro CDMX agiliza la circulación de trenes en la línea 2 desde las terminales antes reportes de retrasos
- 05:33 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 1 del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de trenes
- 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
Así está el Metrobús CDMX durante el 1º de octubre
- 06:42 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 5 del Metrobús CDMX
- 05:53 horas: sin servicio en la estación Potrero, dirección El Caminero, de la línea 1 del Metrobús CDMX
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
- 04:23 horas: se restablece el servicio en la estación Álamos, de la línea 2, del Metrobús CDMX
- 04:22 horas: se restablece el servicio en la estación Patriotismo, de la línea 2, del Metrobús CDMX
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