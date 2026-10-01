¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy 1 de octubre?: Así están las líneas y estaciones este jueves

¡No llegues tarde! Ya inició octubre y los principales transportes públicos de la Ciudad de México (CDMX) comienzan a tener retrasos, esto por si es tu principal fuente de transporte o tu alternativa ante el Hoy No Circula.

Para que no llegues tarde, en adn Noticias te contamos cómo avanzan el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús durante este jueves para que no llegues tarde a tus compromisos.

#MetroAlMomento:



La circulación de los trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, A y B es constante en ambos sentidos, y la afluencia se mantiene controlada. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Continúa la alta afluencia en las Líneas 3 y 7; el… pic.twitter.com/GMHPTktxWF — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 1, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 1º de octubre

¿Cómo avanza el Metro CDMX este jueves?

06:50 horas: Metro CDMX reporta alta afluencia en las líneas 3 y 7

06:49 horas: Metro CDMX presenta circulación constante en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, A y B

06:29 horas: Metro CDMX descarta averías en la línea A

06:18 horas : se presenta alta afluencia en la línea B ; usuarios reportan retrasos

; usuarios reportan retrasos 05:50 horas: Metro CDMX informa revisión de un tren en la zona de vías ; hay retrasos en todas las líneas

; hay retrasos en todas las líneas 05:46 horas: Metro CDMX agiliza la circulación de trenes en la línea 2 desde las terminales antes reportes de retrasos

desde las terminales antes reportes de retrasos 05:33 horas: usuarios reportan r etrasos en la línea 1 del Metro CDMX ; autoridades agilizan la circulación de trenes

; autoridades agilizan la circulación de trenes 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así está el Metrobús CDMX durante el 1º de octubre

06:42 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 5 del Metrobús CDMX

del Metrobús CDMX 05:53 horas: sin servicio en la estación Potrero , dirección El Caminero, de la línea 1 del Metrobús CDMX

, dirección El Caminero, de la línea 1 del Metrobús CDMX 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

04:23 horas: se restablece el servicio en la estación Álamos , de la línea 2, del Metrobús CDMX

, de la línea 2, del Metrobús CDMX 04:22 horas: se restablece el servicio en la estación Patriotismo, de la línea 2, del Metrobús CDMX

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.