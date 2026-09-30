¡Trueno hace temblar a CDMX! Skyalert lo registró como microsismo

Un potente trueno sacudió varias zonas de la Ciudad de México durante una tormenta eléctrica registrada hoy, que además provocó una situación poco habitual: los sensores sísmicos detectaron la vibración y hasta Skyalert emitió una notificación de posible microsismo.

Este peculiar episodio sucedió durante una intensa tormenta con lluvia y actividad eléctrica registradas durante la tarde de este miércoles 30 de septiembre de 2026.

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⚪Microsismo CDMX⚪

Aviso: posible sismo local. Detección en Mixcoac.

Al ser sismo local no se calcula tiempo estimado ni intensidad.



🔧Desarrollo experimental sujeto a errores🔧



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30/9/2026, 4:56:17 p.m. — SkyAlert (@SkyAlertMx) September 30, 2026

Conforme a los primeros reportes, fue alrededor de las 16:56 horas de hoy cuando se registró la caída de un rayo en el poniente de la Ciudad de México, mismo que fue captado por sismógrafos cercanos.

Mediante una publicación en su cuenta verificada en “X”, el Sistema de Alertamiento Temprano de Sismos y múltiples peligros naturales, SkyAlertMx, publicó:

“Microsismo CDMXAviso: posible sismo local. Detección en Mixcoac.Al ser sismo local no se calcula tiempo estimado ni intensidad”.

Sin embargo, unos minutos después de aclaró que no se trató de un temblor, pese a que el sistema de SkyAlert lo interpretó como uno, debido a que la fuerte señal detectada simultáneamente por varios sensores instalados.

⚡️| A las 16:56 se registró la caída de un rayo en el poniente de la CDMX, el cual fue captado por sismógrafos cercanos. No se trató de un #sismo; sin embargo, el sistema de SkyAlert lo interpretó como tal debido a que la señal fue detectada simultáneamente por varios sensores. pic.twitter.com/CDjAD301B1 — Sismo Alerta Mexicana (@Sismoalertamex) September 30, 2026

Por su parte la Plataforma Digital de Alertamiento de Riesgos de México SASSLA, señaló que “se produjo un rayo en el centro-poniente del Valle de México, con una alta corriente eléctrica (descarga de energía) tal que derivara una potente onda acústica que fuese escuchada en varias zonas” de la capital del país.

⚡️Amigos de la #CDMX, ¿percibieron ese estruendo?



A las 16:56 h [centro de MX] se produjo un #rayo en el centro-poniente del Valle de México, con una alta corriente eléctrica (descarga de energía) tal que derivara una potente onda acústica que fuese escuchada en varias zonas de… pic.twitter.com/Buml32zZ0N — SASSLA (@SasslaMx) September 30, 2026

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