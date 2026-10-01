Marcha y bloqueos en CDMX hoy colapsan calles y provocan tráfico pesado

Para que no te quedes atrapado en el tráfico, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones que se tiene prevista para hoy y habrá cierres viales en diferentes alcaldías por bloqueos y manifestaciones.

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Marcha de trabajadores del IMSS

Según la información de las autoridades, trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llevarán a cabo una marcha a las 10:00 horas de Centro Médico Nacional “Siglo XXI” en Av. Cuauhtémoc No. 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc con rumbo al Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social

Zamora No. 107, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Dónde habrá bloqueos en CDMX hoy?

También se llevarán a cabo movilizaciones en:

10:00 horas en Monumento a Cuauhtémoc en Av. Paseo de la Reforma y Calz. Manuel Villalongín , colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

en Monumento a Cuauhtémoc en Av. , colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. 11:00 horas en Junta de Asistencia Privada en Calderón de la Barca No. 92 , colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo; en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa y en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

en Junta de Asistencia Privada en , colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo; en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa y en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. 12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

en Monumento a la Madre en , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. 12:45 horas en Estación “Tlatelolco”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Manuel González y Zoltan Kodaly , coloni Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

en Estación “Tlatelolco”, línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en , coloni Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc. 13:00 horas en Juzgados Penales de la Ciudad de México en Dr. Lavista No. 114 , colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

en Juzgados Penales de la Ciudad de México en , colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. 16:00 horas en Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas) en Av. José María Pino Suárez No. 2 , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

en Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas) en , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. 19:00 horas en Centro de Atención Ciudadana de la Unidad de Servicios a la Comunidad de la Fiscalía General de la República en Río Pánuco No. 10, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

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