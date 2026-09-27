Calidad del aire en CDMX hoy: Así se encuentra la contaminación este domingo 27 de septiembre

La Calidad del Aire en la Ciudad de México vuelve a estar bajo vigilancia durante la jornada de este domingo 27 de septiembre, mientras el Sistema de Monitoreo Atmosférico mantiene actualizados sus registros de contaminantes así como de condiciones meteorológicas de la capital del país y de su zona conurbada.

Los datos difundidos por Aire CDMX permiten consultar durante el días las concentraciones de contaminantes como Ozono (O₃), dióxido de nitrógeno (NO₂), dióxido de azufre (SO₂), monóxido de carbono (CO), así como de partículas PM10 y PM2.5. El sistema utiliza el Índice Aire y SALUD para comunicar de manera sencilla el nivel de riesgo para la población.

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Calidad del aire hoy: Condiciones meteorológicas al 27 de septiembre de 2026

Durante la jornada de este domingo 27 de septiembre de 2026, se presentaron condiciones de temperaturas relativamente frescas por la mañana, con incremento gradual durante el día; además de que también se han registrado vientos procedentes del noreste, condiciones que influyen en la dispersión de contaminantes en el Valle de México.

Hasta el reporte de las 4:00 de la tarde de este domingo 27 de septiembre de 2026, el Índice AIRE Y SALUD reporta a la Calidad del Aire como ACEPTABLE en las alcaldías de Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Tlalpan y Tláhuac.

Cabe decir que la información de las condiciones meteorológicas puede cambiar en cualquier instante y conforme avanza la jornada, por lo que el nivel registrado en una estación no necesariamente representa todas las condiciones de la capital.

¿Qué recomienda Aire CDMX?

Aún así, la recomendación para personas sensibles es considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre. La autoridad ambiental recomienda consultar continuamente el Índice AIRE y SALUD , particularmente antes de realizar ejercicio o actividades prolongadas al aire libre.

En episodios de mala calidad del aire, las recomendaciones pueden incluir reducir la actividad física intensa en exteriores y prestar especial atención a niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

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