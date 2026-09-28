Hoy No Circula en CDMX y Edomex: Los autos que no deben salir este lunes 28 de septiembre de 2026

¿Tu auto puede salir este lunes? Antes de arrancar tu vehículo y salir de casa, revisa la terminación de tu placa, además del holograma y engomado, porque el programa Hoy No Circula del lunes 28 de septiembre de 2026 aplicará de manera habitual en Ciudad de México (CDMX) y municipios incluidos del Estado de México (Edomex).

Lo primero que debes saber es que los autos que hoy descansan son los que tienen engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6 y holograma “1″ o “2″; recuerda que la restricción estará vigente desde las 5:00 y hasta las 22:00 horas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Hoy no circula Lunes Este lunes no circulan los autos con engomado amarillo terminación de placas 5 y 6 en CDMX

(SSC-CDMX)

¿Qué autos no circulan hoy lunes 28 de septiembre de 2026?

La restricción por el Hoy No Circula corresponde a:

Engomado amarillo

Placas terminadas en 5 y 6

Hologramas 1 y 2.

Los autos o vehículos con holograma “0″ y “00″, así como los eléctricos e híbridos contemplados por el programa, están exentos bajo las condiciones ordinarias. Cabe decir que los automóviles con placas foráneas también tienen restricciones específicas, por lo que sus dueños deben revisar las condiciones aplicables antes de ingresar a la Zona Metropolitana.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

Hasta el último reporte disponible, la Contingencia Ambiental se encuentra desactivada, por lo que el programa opera bajo las restricciones habituales para este lunes 28 de septiembre de2026; sin embargo, las condiciones ambientales pueden cambiar y la CAMe puede modificar las medidas si los niveles de contaminación aumentan.

¿Qué pasa si circulo cuando no me corresponde?

Cabe señalar que incumplir con el programa Hoy No Circula puede derivar en una multa además de remisión del vehículo al corralón, por lo que revisar las restricciones antes de salir puede evitar un gasto considerable e innecesario; ¿ya revisaste si tu auto circula este lunes o tendrá que quedarse en casa?

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.