Ozono y PM2.5 dañan la calidad del aire en CDMX, ¿habrá Doble Hoy No Circula?

La contaminación ambiental es un problema que afecta a las grandes ciudades y en la CDMX se realiza un monitoreo para conocer cómo esta la calidad del aire y en caso de ser necesario activar la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y este sábado se detectaron partículas contaminantes.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX?

De acuerdo con la información del Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo es bajo, pero se detectaron partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5.

El ozono es un gas que reacciona a la luz solar, el dióxido de nitrógeno se produce por la combustión, el monóxido de carbono deriva de la combustión incompleta. Las partículas PM.10 y PM2.5 se generan por el hollín, polvo y cenizas.

Todos estos contaminantes provocan daños a la salud principalmente en las vías respiratorias. Pueden provocar asma, tos, conjuntivitis y en casos más extremos infartos, accidentes cerebrovasculares, daño celular y aumentan el riesgo de cáncer de pulmón.

Se recomienda que los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y perdsonas con enfermedades respiratorias utilicen cubrebocas y eviten realizar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas que es cuando hay mayor concentración de partículas.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la encargada de determinar cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula y esto ocurre cuando los índices de contaminación superan los 150 puntos.

Por ahora no se tiene previsto que cambien las restricciones por lo que los únicos vehículos que tienen prohibido circular hoy son los holograma 1, terminación de placa par, holograma 2 y placas foráneas.

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