Marchas y bloqueos provocarán caos y colapsarán calles de CDMX hoy

Hoy se tienen previstos bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías de la CDMX y si no quieres quedarte atrapado en el tráfico te decimos qué calles estarán cerradas para que tomes previsiones.

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Marchas en la alcaldía Cuauhtémoc

De acuerdo con la información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), habrá dos marchas:

A las 10:30 horas se realizará una movilización desde el Café “La Habana” en Av. Morelos No. 62 , colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc al Puente Peredo y López, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc al Puente Peredo y López, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. A las 16:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.

¿Dónde habrá bloqueos en CDMX hoy?

Se llevarán a cabo movilizaciones en:

08:00 horas en Av. Niños Héroes No. 102 , colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. 10:00 horas en Plaza de la República , colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. 10:30 horas en Andrés Bello No. 29, colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo. 11:00 horas en Circuito Escolar , Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en Eje Central Lázaro Cárdenas; Av. Insurgentes Norte , colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero y en Av. Juárez No. 50 , colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en Eje Central Lázaro Cárdenas; , colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero y en , colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. 12:00 horas en Av. Juárez No. 50 , colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; en Av. Hidalgo y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Guelatao No. 66 , colonia Ejército de Oriente Indeco II, alcaldía Iztapalapa.

, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; en , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; en Av. Hidalgo y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en , colonia Ejército de Oriente Indeco II, alcaldía Iztapalapa. 13:00 horas en República de El Salvador y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. 13:30 horas en Calz. del Hueso No. 729 , colonia Ex Hacienda de Coapa, alcaldía Tlalpan; en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en Av. Antonio Delfín Madrigal, colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.

, colonia Ex Hacienda de Coapa, alcaldía Tlalpan; en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en Av. Antonio Delfín Madrigal, colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán. 14:00 horas en Av. Juárez , colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. 14:15 horas en Av. Insurgentes Norte , colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero.

, colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero. 14:30 horas en Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec , colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. 15:00 horas en Manuel Carpio y Plan de Ayala, colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo y en Av. Chapultepec , colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. 15:30 horas en Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

17:00 horas en Pasaje Peatonal Francisco I. Madero, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

18:30 horas en Av. Paseo de la Reforma No. 211-213 , colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Durante el día en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

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