Marchas y bloqueos provocarán caos y colapsarán calles de CDMX hoy

Hoy se tienen previstos bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías de la CDMX y si no quieres quedarte atrapado en el tráfico te decimos qué calles estarán cerradas para que tomes previsiones.
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Marchas en la alcaldía Cuauhtémoc
De acuerdo con la información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), habrá dos marchas:
- A las 10:30 horas se realizará una movilización desde el Café “La Habana” en Av. Morelos No. 62, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc al Puente Peredo y López, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
- A las 16:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.
¿Dónde habrá bloqueos en CDMX hoy?
Se llevarán a cabo movilizaciones en:
- 08:00 horas en Av. Niños Héroes No. 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.
- 10:00 horas en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.
- 10:30 horas en Andrés Bello No. 29, colonia Polanco IV Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
- 11:00 horas en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en Eje Central Lázaro Cárdenas; Av. Insurgentes Norte, colonia Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero y en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
- 12:00 horas en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; en Av. Hidalgo y Eje Central Lázaro Cárdenas, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Guelatao No. 66, colonia Ejército de Oriente Indeco II, alcaldía Iztapalapa.
- 13:00 horas en República de El Salvador y Av. José María Pino Suárez, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- 13:30 horas en Calz. del Hueso No. 729, colonia Ex Hacienda de Coapa, alcaldía Tlalpan; en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en Av. Antonio Delfín Madrigal, colonia Pedregal de Santo Domingo, alcaldía Coyoacán.
- 14:00 horas en Av. Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
- 14:15 horas en Av. Insurgentes Norte, colonia Tepeyac Insurgentes, alcaldía Gustavo A. Madero.
- 14:30 horas en Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
- 15:00 horas en Manuel Carpio y Plan de Ayala, colonia Casco de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo y en Av. Chapultepec, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc.
- 15:30 horas en Av. Insurgentes Sur y Av. Chapultepec, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
- 17:00 horas en Pasaje Peatonal Francisco I. Madero, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
- 18:30 horas en Av. Paseo de la Reforma No. 211-213, colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.
- Durante el día en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.
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