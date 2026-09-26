Que no te multen, autos que descansan por el Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex

Si eres automovilista, es importante que tomes en cuenta que este sábado hay restricciones vehiculares en CDMX y Edomex, y si no quieres que te multen te decimos cómo aplica el Hoy No Circula Sabatino hoy 26 de septiembre.

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¿Cómo aplica el Hoy No Circula Sabatino?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), este sábado descansan los autos con holograma 1, terminación de placa par, holograma 2 y foráneos de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de CDMX y en Edomex.

Los únicos automóviles que pueden circular todos los días son los holograma 0 y 00, eléctricos, híbridos, los que ofrezcan servicios de emergencia y transporte público.

🌞¡Buenos días!

El #HoyNoCircula del 4o sábado de septiembre en la #ZMVM es para: vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #PAR, TODOS los HOLOGRAMA 2 y placas foráneas.

𝐄𝐱𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬: Hologramas 0 y 00 pic.twitter.com/edpQDCnPxu — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 26, 2026

¿De cuánto es la multa?

A todos los automovilistas que no respeten el Hoy No Circula y sean sorprendidos circulando, se les retirará de la vialidad y el vehículo será llevado al corralón. Posteriormente el dueño del coche tendrá que pagar una sanción para sacar el auto y la multa correspondiente de entre 2 mil y 3 mil 500 pesos.

Así que si no quieres pagar costosas multas te recomendamos siempre verificar que tu auto pueda circular.

Calendario de verificación

Además, todos los autos deben realizar la verificación vehicular dos veces al año, y si no lo has hecho, aquí te compartimos el calendario de los meses restantes de 2026:

Engomado Rojo, terminación 3 o 4: Septiembre y octubre

Engomado Verde, terminación 1 o 2: Octubre y noviembre

Engomado Azul, Terminación 9 o 0: Noviembre y diciembre

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