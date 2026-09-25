Partículas PM2.5 y dióxido de azufre dañan la calidad del aire en CDMX hoy, ¿activarán contingencia?

Para los habitantes de la CDMX se recomienda tomar previsiones ya que se detectaron partículas contaminantes que dañan la calidad del aire hoy, conoce si se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico aunque la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo bajo, hoy se detectaron partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5. Las más peligrosas son el ozono y las PM2.5 y PM10.

Estos provocan daños a la salud pues ingresan a los pulmones y al torrente sanguíneo provocando asma, bronquitis y otra enfermedades respiratorias.

Por ello, se recomienda a la población vulnerable como son niños, mujeres embarazadas y adultos mayores utilizar cubrebocas cuando los índices son elevados. Además es importante utilizar bloqueador debido a la radiación.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

Por ahora no se tiene previsto que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula ya que no se han rebasado los límites establecidos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) que es de 150 puntos.

Así que los vehículos que descansan hoy son los holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

¿Cómo disminuir la contaminación ambiental?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) recomienda a la población reducir el uso de autos y optar por el transporte público o bicicleta en trayectos cortos. Se debe cargar gasolina antes de las 10:00 y después de las 18:00 horas.

También es importante reducir el uso de plásticos y separar la basura y reciclar.

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