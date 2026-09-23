“Quería ir a la playa”: Policías auxilian a niña que deambulaba sola en la Venustiano Carranza

Una niña de apenas siete años fue localizada deambulando sola en calles de la alcaldía Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Elementos de la Policía Auxiliar acudieron para resguardar a la menor y posteriormente pudieron localizar a su madre.

El caso de la niña que caminaba sola ocurrió en la colonia Moctezuma Segunda Sección, cuando los uniformados efectuaban labores de vigilancia preventiva sobre la avenida Industria y Norte 33; una mujer alertó a los agentes sobre que metros más adelante había una menor caminando sin la compañía de un adulto,

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#TarjetaInformativa | Efectivos de la #PolicíaAuxiliar de la #SSC reunieron con su mamá a una niña de siete años de edad que fue encontrada sin la compañía de un adulto, en calles de la alcaldía @A_VCarranza.



Los hechos sucedieron cuando los oficiales realizaban un patrullaje… pic.twitter.com/DE2KTRv5Zr — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 23, 2026

¿Qué dijo la niña deambulando sola en calles de la Venustiano Carranza?

Los oficiales se acercaron para comprobar que la menor se encontraba bien y durante la intervención, la pequeña explicó que había salido de su domicilio porque quería ir a la playa.

La menor llevaba consigo una credencial de una escuela primaria , documento que permitió a los policías obtener la información para intentar contactar con los familiares de la pequeñita.

Con esos datos, los agentes lograron comunicarse vía telefónica con la madre de la menor, quien explicó que se encontraba buscando a su hija y que acudiría al lugar donde había sido localizada.

Policías encuentran a niña que caminaba sin la compañía de un adulto en la Venustiano Carranza Los oficiales se acercaron para comprobar que se encontrara bien. (SSC_CDMX)

Niña regresa sana y salva a su casa

Minutos después, la mujer llegó y presentó documentación que permitió acreditar el parentesco con la menor. Después de confirmar su identidad, los policías realizaron el procedimiento correspondiente y madre e hija pudieron retirarse juntas hacia su domicilio.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de que niñas y niños permanezcan bajo supervisión de adultos responsables y de que cuenten con información que permita identificarlos rápidamente en caso de extravío.

La intervención oportuna permitió que esta historia tuviera un desenlace favorable, pero cuéntanos qué piensas; ¿qué medidas pueden tomar la familia para evitar que una situación similar vuelva a suceder?

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