¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de septiembre?: así están las líneas y estaciones

¿Tu automóvil se queda en casa por el Hoy No Circula? Si vas a tomar transporte público este martes 22 de septiembre, entonces ten mucha paciencia porque los retrasos y los altos de tiempos de espera están desde las primeras horas del día.

En el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, por ejemplo, hay retrasos en las principales líneas, específicamente en la 3, 7, 9 y A; sin embargo, esto puede cambiar con el paso de las horas.

Mientras tanto, en el Metrobús CDMX hay afectaciones en la línea 6 debido a movilizaciones sociales.

⚠️AVISO L6



1⃣Toma en cuenta, por movilizaciones sociales:

✅Servicio: El Rosario↔️San Bartolo.

✅Servicio: Villa de Aragón↔️Riobamba.

❌Sin servicio: I.P.N.

(Actualización 06:45 h.)

Consulta el Estado de Servicio en: https://t.co/3EhLMMBreh — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) September 22, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 22 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX este martes?

06:32 horas: se agiliza la circulación de los trenes desde las terminales en la línea B

06:20 horas: Metro CDMX descarta averías en la línea 1

06:11 horas: altos tiempos de espera en la línea 7 del Metro CDMX tras revisión de un tren en la zona de vías

del Metro CDMX tras revisión de un tren en la zona de vías 06:00 horas: Metro CDMX reporta circulación constante en las líneas 1, 2, 5, 6, 7, 12, A y B

05:44 horas: agilizan circulación de las unidades en la línea 8 del Metro CDMX debido a retrasos reportados por usuarios

CDMX debido a retrasos reportados por usuarios 05:25 horas: retrasos de la línea A del Metro CDMX ; agilizan circulación de los trenes desde las terminales

; agilizan circulación de los trenes desde las terminales 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así va el Metrobús CDMX hoy 22 de septiembre

06:45 horas: sin servicio en la estación IPN de la línea 6 del Metrobús CDMX por movilización sociales; el servicio sólo es El Rosario a San Bartolo, así como de Villa de Aragón a Riobamba

del Metrobús CDMX por movilización sociales; el servicio sólo es El Rosario a San Bartolo, así como de Villa de Aragón a Riobamba 05:30 horas: sin servicio en la estación Río de Guadalupe , dirección Preparatoria 1, de la línea 5 del Metrobús CDMX

, dirección Preparatoria 1, de la línea 5 del Metrobús CDMX 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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