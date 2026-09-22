Calles colapsadas por bloqueos de estudiantes y jubilados en CDMX hoy

En la CDMX es muy común que todos los días haya manifestaciones, por ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comparte la Agenda de Movilizaciones para que los automovilistas tomen previsiones y eviten el tráfico por bloqueos.

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¿En dónde habrá bloqueos hoy?

De acuerdo con la información, se tienen previstos cierres viales por bloqueos en las siguientes avenidas:

06:00 horas en Av. Montevideo y Av. Instituto Politécnico Nacional, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

09:30 horas en Senado de la República en Av. Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas en Hotel Hilton Reforma en Av. Juárez No. 70, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Orbia HQ, Torre Reforma en Av. Paseo de la Reforma No. 483, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

11:45 horas en Senado de la República en Av. Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc y en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas en Av. Niños Héroes No. 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

13:00 horas en Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur en Blvd. Cataratas y Llanura, colonia Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán y en Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

16:00 horas en Suprema Corte de Justicia de la Nación en Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

19:00 horas en Mercado “Martínez de la Torre” en Eje 1 Norte y Zarco, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

Francisco I. Madero y Av. Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar en Gustavo E. Campa No. 54, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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