Alumno que mató a dos maestras en una preparatoria tendrá condena mínima por su edad; esto dice la ley en Michoacán

Osmar “N”, el alumno de 15 años de edad que mató a dos maestras en la escuela preparatoria Antón Makárenko, el pasado 24 de marzo, podría obtener una pena máxima de 3 años, debido a que se trata de un menor de edad.

Esto a pesar de que se le acusa de delitos como feminicidio, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército. Te contamos los detalles.

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¿Qué pasó en la preparatoria Antón Makárenko en Michoacán?

El pasado martes 24 de marzo de 2026, se vivió una de las jornadas más trágicas para la comunidad educativa en el municipio de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. Osmar “N”, un joven de 15 años y alumno de primer año de bachillerato ingresó a la preparatoria Antón Makárenko armado con un fusil AR-15, un arma de uso exclusivo militar.

Tras su ingreso, Osmar “N” disparó por detrás a una de las profesoras que se encontraban en la recepción y, después, disparó a la segunda profesora que intentó resguardarse detrás del mostrador. El joven hizo 14 detonaciones en total.

¡Esto ya es alarmante! 😔⚠️ Un adolescente asesinó a dos profesoras en una escuela de Michoacán, después de publicar un mensaje en redes. La violencia “Incel” vuelve a generar alarma pic.twitter.com/k7ok5M8dRD — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 25, 2026

Minutos después, alumnos y personal de la escuela arriesgaron sus vidas para desarmar y someter a Osmar “N”, a quien amarraron con una cuerda.

Posteriormente, la policía municipal y estatal arribó al lugar y hallaron a las dos maestras sin vida y al joven bajo custodia. Los uniformados aseguraron el arma, el cargador y los cartuchos.

Osmar ‘N’ podría enfrentar 3 años de cárcel por el asesinato de las maestras

De acuerdo con el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, el joven Osmar “N ” está acusado por delitos de feminicidio y portación de armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Explicó que por tratarse de un menor de edad, se llevaría a cabo una audiencia privada, en la que habría presencia de otros adolescentes, alumnos de la preparatoria Antón Makárenko.

En entrevista reciente el fiscal general explicó que, de acuerdo al marco legal aplicable, Osmar “N”, solo puede recibir una sentencia máxima de 3 años de prisión, debido a su edad.

Esto se debe a que el sistema penal para adolescentes en México, a diferencia de la de los adultos, prioriza la reinserción social por encima del castigo. Por esta razón, aún delitos de alta gravedad como el feminicidio que se castiga hasta con 50 años de prisión, tiene un tope en el caso de ser cometidos por menores de edad.

¿Qué es la cultura incel a la que pertenece Osmar ‘N’?

La cultura incel (acrónimo de involuntary celibate o célibe involuntario) es una subcultura digital compuesta principalmente por hombres jóvenes heterosexuales que se sienten incapaces de establecer relaciones románticas o sexuales a pesar de desearlo.

Las autoridades y organizaciones de derechos humanos vigilan estos grupos debido a casos de radicalización que han escalado a discursos de odio y, en casos extremos, a actos de violencia real.

Uno de los casos que sacudió a la sociedad mexicana fue el de Lex Ashton, un joven de 19 años, seguidor de la cultura incel, que asesinó a un compañero e hirió a un trabajador en el CCH Oriente, el pasado 22 de septiembre de 2026.