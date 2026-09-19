El sonido de la alerta sísmica no sonó en más de 300 altavoces de la Ciudad de México (CDMX) durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, informaron las autoridades tras el balance oficial.

En conferencia de prensa, el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, señaló que del total de 28 mil 287 altavoces distribuidos en la capital, solo sonaron en 27 mil 984, lo que significa la efectividad del 98.93%.

🚁🚨 Tres helicópteros Cóndor de la SSC CDMX (@SSC_CDMX) participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2026 en Paseo de la Reforma y Eje 1 Poniente.



Concluido el ejercicio, se reabrió la circulación en la zona



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¿En cuántos altavoces no sonó la alerta sísmica?

De acuerdo con el titular del C5, la alerta sísmica no sonó en 303 altavoces de la CDMX, por lo que el mecanismo se revisará en dichos aparatos.

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Sin embargo, destacó que dicho porcentaje significa que dicho porcentaje se encuentra muy por arriba del estándar a nivel internacional y todas las alcaldías tienen una cantidad por arriba del 98%.

“Hay que decir que los números y el resultado, siendo este el sistema más robusto de los últimos años y el más vigoroso de todo el continente en materia de alerta sísmica sonora, podemos decir que la efectividad se confirmó y hay una tendencia permanente para consolidar la efectividad”.

#DIEC19NUEVES 🕊️ Nueve años después del sismo de 2017, Álvaro Obregón 286 volvió a ser escenario de memoria y prevención.



Tras recordar a las víctimas, rescatistas, Protección Civil y Los Topos participaron en ejercicios de evacuación y rescate durante el Segundo Simulacro… pic.twitter.com/ek3PfGPUEn — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 19, 2026

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