Lista de colonias de CDMX con mayor riesgo de sismos y donde se sienten más fuerte

La CDMX fue construida sobre lo que hace unos años fue el lago de Texcoco y con el paso del tiempo fue desecado y rellenado y por ello hay tres tipos diferentes de suelo y esto influye en la intensidad en la que se sienten los sismos.

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¿Cuáles son los tipos de suelo que hay en CDMX?

De acuerdo con el Atlas de Riesgos de CDMX, hay tres tipos de suelo: blando, de transición y firme. En el primero las ondas sísmicas pueden amplificarse y las construcciones se mueven con mayor intensidad. El segundo esta formado por capas de arena y arcilla y el tercero es rocoso por lo que es donde hay menor amplificación de ondas sísmicas.

¿En qué colonias de CDMX se sienten más los sismos?

Como se menciona anteriormente, las zonas de suelo blando son donde las ondas sísmicas de amplifican y el movimiento telúrico puede ser más prolongado e intenso tal es el caso de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Tláhuac.

Así que las colonias donde se sienten con mayor intensidad los sismos son la Condesa, Centro, Roma, Nativitas, Paseos de Churubusco y las zonas aledañas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Colonias con menor riesgo por un sismo

Por el contrario las alcaldías con menor riesgo por sismo son Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Milpa Alta, Tlalpan, Miguel Hidalgo, Coyoacán y Xochimilco ya que su suelo es más firme y hay menor amplificación de los movimientos sísmicos.

En estas zonas se encuentran colonias como Ciudad Universitaria, Pedregal de San Francisco, Polanco, Lomas de Chapultepec, San Mateo Xalpa y Santiago Tepalcatlalpan.

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