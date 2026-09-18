CDMX con contaminación por PM10 y ozono que daña la calidad del aire, ¿habrá Doble Hoy No Circula?

En la CDMX todos los días se lleva a cabo el monitoreo de la calidad del aire para conocer los índices de contaminación ambiental que hay y hoy se detectaron partículas contaminantes, así cque es importante que te mantengas atento a los avisos de las autoridades ante posibles medidas.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico, hoy la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo bajo debido a que se detectaron partículas contaminantes O 3 ,NO 2 ,SO 2 ,CO,PM 10 ,PM 2.5 .

Estas son fragmentos sólidos o líquidos de polvo, ceniza, hollín y polen que se encuentran suspendidos en el aire son provocados por el tráfico vehicular, la construcción, fábricas y quema de basura o leña.

Son peligrosas porque debido a su tamaño entran con facilidad a la nariz y garganta y causan tos, irritación en los ojos y molestias en las vías respiratorias, además agravan el asma y afectan a personas con enfermedades del corazón o pulmones.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

Según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) para que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental debe haber más de 155 puntos en la contaminación.

Por ahora no se tiene previsto que se tomen medidas por lo que el Hoy No Circula aplica de forma norma y solo descansan en la CDMX y Edomex los autos con holograma 1 y 2, engomado azul y terminación de placas 9 y 0.

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