Calles de CDMX paralizadas por marcha y bloqueos y rodadas hoy

Si no quieres quedarte atrapado en el tráfico, te recomendamos salir con tiempo ya que se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías de CDMX, conoce qué calles estarán cerradas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Diversas organizaciones sociales realizarán marcha

Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac, A.C. realizará una movilización en Estación “Garibaldi/Lagunilla”, líneas 8 y B del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Eje 1 Norte López Rayón y Av. Paseo de la Reforma, colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc.

Convención de la Ciudad de México se manifestarán en el Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Movimiento Urbano Popular realizará una movilización en Plaza de la Tres Culturas en Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Ricardo Flores Magón, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

Movimiento de Alternativa Social realizará una manifestación en el Palacio de Bellas Artes en Av. Juárez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

¿En dónde habrá bloqueos hoy?

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy se tienen previstos cierres viales en:

Antimonumento Ayotzinapa +43 en Av. Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.

Parque de los Venados en Avenida División del Norte y Municipio Libre, colonia Sta. Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez y en Foro Cultural “El Caracol” del Conjunto Urbano Tlalpan en Calz. de Tlalpan y Álvaro Gálvez y Fuentes, colonia Conjunto Urbano Tlalpan, alcaldía Coyoacán a las 11:00 horas.

Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc y en Plaza Tlaxcoaque en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Kiosco Morisco en Salvador Díaz Mirón y Dr. Atl, colonia Santa María la Ribera, alcaldía Cuauhtémoc a las 13:30 horas.

Glorieta “La Joven de Amajac” en Av. Paseo de la Reforma y Versalles, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 14:00 horas.

Parque Recreativo Francisco I Madero en Av. Circunvalación y Tapicería, colonia Morelos alcaldía Venustiano Carranza a las 20:00 horas.

Durante el día en la Glorieta “La Joven de Amajac” en Av. Paseo de la Reforma y Versalles, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc y en el Hemiciclo a Juárez Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.