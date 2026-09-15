¿A qué hora es el Grito de Independencia y cuál es el protocolo de la ceremonia cívica?

Este martes 15 de septiembre se realizará en el Zócalo de la Ciudad de México la ceremonia del Grito de Independencia 2026 desde Palacio Nacional.

El acto forma parte de los festejos por el aniversario 216 de la Independencia de México y reunirá a miles de personas en la Plaza de la Constitución y sus alrededores. Por ello, aquí en adn Noticas te decimos a qué hora es el Grito de Independencia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿A qué hora será el Grito de Independencia 2026?

La ceremonia del Grito de Independencia está programada para las 11:00 pm cuando se realizará la tradicional arenga y tocar la campana de Dolores.

El acto se llevará a cabo después de las actividades musicales que se desarrollarán en el Zócalo durante la noche de este martes 15 de septiembre.

¿Cómo se realiza el Grito de Independencia?

Como cada año, se realiza la noche del 15 de septiembre en los palacios de gobierno federal, estatal y municipal. Se sigue un protocolo para el Grito de Independencia:

Recepción de la bandera del o la titular del Poder Ejecutivo Salida al balcón Toque de campanas Arengas patrióticas Entonación del Himno Nacional

Es importante señalar que las arengas son decisión personal de cada presidente, gobernador o alcalde, por lo que no hay una lista oficial.

Posteriormente, se espera el concierto y los fuegos artificiales. Este 2026 será Intocable el grupo que se presente en la plancha del Zócalo de la CDMX.

Además, este miércoles 16 de septiembre se realiza el ya tradicional Desfile Militar por las calles de la capital del país.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.