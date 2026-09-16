¿Usas el Metro o Metrobús CDMX hoy 16 de septiembre?: Desfile militar y cierre de calles complican transporte

Es miércoles 16 de septiembre y se celebra el tradicional Desfile Militar en la Ciudad de México (CDMX), evento que complica la movilidad durante las primeras horas del día, incluyendo el transporte público.

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, el servicio inició a las 07:00 horas (tiempo del centro del país), es decir, en horario de día festivo.

Mientras tanto, el Metrobús CDMX tiene afectaciones en la línea 1, 3, 4 (Ruta Norte y Sur), así como la 7, estas iniciarán desde las 05:00 horas y hasta las 14:00.

¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 24° C Mín. 12° C pic.twitter.com/RUxScdOeCJ — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 16, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 16 de septiembre

Así va el Metro CDMX hoy 16 de septiembre

07:20 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 12 del Metro CDMX ; se agiliza la circulación y salida de los trenes

; se agiliza la circulación y salida de los trenes 07:00 horas: inicia servicio del Metro CDMX

¿Cómo va el Metrobús CDMX este miércoles?

09:05 horas: sin servicio la Ruta Alameda Tacubaya a Glorieta Cuitláhuac de la línea 7 del Metrobús CDMX

09:05 horas: servicio a Aeropuerto, de la línea 4 del Metrobús CDMX, sin afectaciones

09:05 horas: sin servicio la ruta Indios Verdes a Pueblo Sta. Cruz Atoyac de la línea 1 del Metrobús CDMX

09:00 horas: sin servicio de Hidalgo a Campo Marte

09:00 horas: sin servicio de Buenavista a Bellas Artes en la línea 4 Ruta Norte del Metrobús

09:00 horas: sin servicio las estaciones Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas de la línea 3 del Metrobús; servicio sólo de Tenayuca a Buenavista y Cuauhtémoc y Pueblo Sta. Cruz Atoyac

09:00 horas: sin servicio las estaciones Hamburgo, Reforma y Buenavista de la línea 1 del Metrobús CDMX; servicio sólo de Indios Verdes a Plaza de la República e Insurgentes a El Caminero

05:00 horas: línea 4 Ruta Sur no tiene servicio de Buenavista a Las Cruces

04:30 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.