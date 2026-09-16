Bloqueos y rodadas provocarán tráfico y cierres viales en CDMX hoy 16 de septiembre

En la CDMX todos los días se llevan a cabo bloqueos y movilizaciones sociales y hoy se tienen previstos cierres viales en diferentes alcaldías por lo que te recomendamos tomar previsiones para que no te quedes atrapado en el tráfico.

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¿Dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

De acuerdo con información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se realizarán las siguientes manifestaciones:

Integrantes de la Plataforma 4:20 llevarán a cabo movilizaciones a las 12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc; en Av. División del Nte. y Av. Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez; en Av. Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.

Movimiento de Regeneración Sindical realizará bloqueos en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ubicado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Rodadas provocarán cierres

Además se tienen previstas rodadas en las siguientes zonas:

A las 12:00 horas de la Basílica de Guadalupe al Monumento a la Revolución.

A las 20:00 y 20:30 horas en Letras de Tlatelolco, Av. Paseo de la Reforma, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc; en la Estación“La Villa” del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Calz. de Guadalupe, colonia Aragón La Villa, alcaldía Gustavo A. Madero con rumbo a algunas alcaldías.

Así que es importante que salgas con tiempo y en caso necesario busques alternativas viales para que evites llegar tarde a tu destino.

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