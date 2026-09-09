OFICIAL: Cerradas nueve estaciones de la Línea 12 del Metro CDMX por mantenimiento

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) informó que nueve estaciones de la Línea 12 permanecerán cerradas del 12 al 16 de septiembre debido a “acciones preventivas y correctivas a las instalaciones fijas”.

Durante el periodo mencionado, la Línea 12 del Metro CDMX funcionará únicamente entre Mixcoac y San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos. Durante ese periodo, el tramo comprendido entre Tláhuac y Lomas Estrella permanecerá sin servicio de trenes y las estaciones estarán cerradas.

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El Metro informa que, en el marco de las acciones preventivas y correctivas a las instalaciones fijas de la Línea 12, se llevará cabo la sustitución del aparato de vía 13-23, que se ubica entre las estaciones Periférico Oriente y Calle 11. pic.twitter.com/IMyZFhVc8i — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 9, 2026

El servicio se reanudará en su totalidad hasta las 5:00 horas del jueves 17 de septiembre a las 5:00 horas.

Desde ese día se prevé que la línea dorada opere con normalidad en sus 20 estaciones entre Mixcoac y Tláhuac.

¿Por qué van a cerrar la Línea 12 del Metro CDMX en septiembre?

El STC explicó que este cierre se debe a la sustitución del aparato de vía 13-23, el cual ayuda a que los trenes cambien de vías, en la intersección de las estaciones Periférico Oriente y Calle 11, porque este componente ya cumplió su vida útil.

Los trabajos también contemplan el cambio de 140 durmientes de madera por piezas nuevas de concreto, la colocación de 300 metros cúbicos de balasto y 600 metros lineales de rectificación de trazo y perfil de vía. Además, se verificará el funcionamiento de los aparatos de dilatación y la geometría de la vía.

Para atender a los usuarios, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá servicio alterno desde Tláhuac hasta San Andrés Tomatlán, Culhuacán y Atlalilco, con sus respectivos circuitos de retorno.

El Metro pide tomar precauciones en los tiempos y rutas de traslado.

¿Qué estaciones del Metro están cerradas hoy?

Las estaciones que permanecerán cerradas durante dicho periodo serán:

Tláhuac

Tlaltenco

Zapotitlán

Nopalera

Olivos

Tezonco

Periférico Oriente

Calle 11

Lomas Estrella

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