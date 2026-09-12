Hay mala calidad del aire en CDMX hoy por partículas PM10 y PM2.5

En la CDMX se mantiene un constante monitoreo de la calidad del aire debido a que hay días en los que las partículas contaminantes aumentan y hoy hay un nivel de riesgo alto.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX hoy?

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico, hoy la calidad del aire es mala y el nivel de riesgo alto debido a la presencia de partículas contaminantes PM10 y PM2.5 que están formadas por mezclas de partículas sólidas y líquidas provenientes de polvo, polen, arena, obras de construcción y procesos de combustión.

Aunque se detectaron contaminantes, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) establece que para que se active la Fase 1 de Contingencia Ambiental se deben superar los 150 puntos. Así que por ahora el Hoy No Circula aplica normal y solo descansan los holograma 1 con terminación de placa par, todos los holograma 2 y placas foráneas.

¿Cuántas fases de contingencia ambiental hay?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la autoridad encargada de determinar cuándo se activan las fases de contingencia ambiental y son las siguientes:

Fase 1 se activa cuando las concentraciones de ozono superan los 155 partes por billón o los 150 puntos de las partículas PM10 y PM2.5 y se endurecen las restricciones vehiculares.

Fase 2 se activa cuando los niveles de ozono o partículas contaminantes superan los 200 puntos y se suspenden las clases, eventos masivos y hay mas restricciones vehiculares.

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