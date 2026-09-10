Los automovilistas de la Ciudad de México que tengan pendiente realizar la verificación vehicular deberán tomar en cuenta una modificación en la atención durante las fiestas patrias.

Por ello, aquellos automovilistas que tengan una cita o planeen realizar el trámite en estos días deberán considerar los avisos de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) para estas fechas.

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¿Abrirán los verificentros de CDMX el 16 de septiembre?

La Sedema confirmó que los verificentros de la CDMX permanecerán cerrados el miércoles 16 de septiembre, debido a la suspensión de actividades por el día festivo.

La medida también aplicará para el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y la Oficialía de Partes de la Dirección General de Calidad del Aire.

Esto significa que los automovilistas que necesiten realizar una verificación o algún trámite relacionado con este servicio deberán evitar programarlo para ese día y considerar los días disponibles antes o después del cierre.

La medida corresponde al día de descanso obligatorio, según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo por el Día de la Independencia de México.

Si tienes previsto realizar algún trámite, toma en cuenta la suspensión de servicio del Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular, Oficialía de Partes y Verificentros este 16 de septiembre.



¡Planifica tu visita!



Más información: https://t.co/803ymIAM2b pic.twitter.com/LHPg8HxVZZ — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) September 9, 2026

¿Cuándo volverán a funcionar los verificentros?

Un día antes, el 15 de septiembre, los verificentros operarán de manera normal con horario de las 8:00 am a las 7:00 pm.

La dependencia señaló que el servicio de los verificentros se reanudará el 17 de septiembre en un horario de 8:00 am a 8:00 pm.

Misma situación aplicará para el Área de Atención Ciudadana de Verificación Vehicular y la Oficialía de Partes de la Dirección General de Calidad del Aire.

¿Qué autos deben verificarse en septiembre?

Ya nos encontramos en el calendario de verificación correspondiente al segundo semestre del año, por lo que deberás realizar este trámite si quieres evitar multas.

Durante septiembre deben realizar la verificación los vehículos con engomado rosa, terminación de placas 7 u 8, cuyo periodo comprende agosto y septiembre.

También comienza el periodo para los automóviles con engomado rojo y placas terminadas en 3 o 4, que deben verificar durante septiembre y octubre.

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