Marcha de estudiantes y bloqueos colapsarán vialidades de CDMX, calles cerradas hoy

Si no quieres quedarte atrapado en el tráfico, toma previsiones debido a que hoy se llevarán a cabo bloqueos y movilizaciones en diferentes alcaldías de la CDMX y habrá cortes a la circulación.

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Estudiantes realizarán marcha en CDMX

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la comunidad estudiantil de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional (IPN) llevarán a cabo una marcha a las 10:00 horas de la “Plaza Roja” de la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional en Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional, colonia Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero con rumbo al Centro de Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional, Unidad Allende Belisario Domínguez No. 22, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

¿Dónde habrá bloqueos en CDMX hoy?

Se tienen previstos cierres viales por bloqueos en:

08:00 horas en Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48 , colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. 09:30 horas en Congreso de la Ciudad de México en Donceles y Allende , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. 10:00 horas en Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100 , colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa y en Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa.

, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa y en Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 100, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. 11:00 horas en Edificio Sede del Palacio de Justicia Federal San Lázaro en Av. Eduardo Molina No. 2 , colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza.

, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Carranza. 12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. 15:30 horas en Distribuidor Vial La Concordia Carr. Federal México-Puebla, colonia Lomas de Zaragoza, alcaldía Iztapalapa.

Durante el día en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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